Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:

56,02 EUR +0,09% (09.04.2019, 11:30)



Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

56,00 EUR +0,14% (09.04.2019, 11:45)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Eurex Optionskürzel Daimler-Aktienoption:

DAI



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. Als Pionier des Automobilbaus gestaltet die Daimler AG auch heute die Zukunft der Mobilität: Die Daimler AG setzt dabei auf innovative und grüne Technologien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeuge, die faszinieren und begeistern. Die Daimler AG investiert seit Jahren konsequent in die Entwicklung alternativer Antriebe mit dem Ziel, langfristig das emissionsfreie Fahren zu ermöglichen. Neben Hybridfahrzeugen bietet die Daimler AG dadurch die breiteste Palette an lokal emissionsfreien Elektrofahrzeugen mit Batterie und Brennstoffzelle. Denn die Daimler AG betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, ihrer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden.



Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium- Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Busses. (09.04.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Die Autokonzerne hätten nach Erkenntnissen der EU-Wettbewerbshüter illegale Absprachen zu Technologien der Abgasreinigung getroffen. Dies habe die EU-Kommission am Freitag in Brüssel mitgeteilt. Als Reaktion darauf habe Daimler-Konkurrent BMW bereits angekündigt, eine Rückstellung in Höhe von rund einer Milliarde Euro bilden zu wollen. Die Aktien der Autobauer jedoch hätten wenig schockiert reagiert. Im Verlauf des Handels am Montag hätten die Papiere von Daimler, BMW und Volkswagen die anfänglichen Verluste wieder aufgeholt und sogar im Plus geschlossen.Der Vorwurf der EU: Die Autobauer BMW, Daimler und Volkswagen und Co sollten sich bei der Einführung von SCR-Katalysatoren für Dieselmotoren und von Feinstaub-Partikelfiltern für Benzinmotoren (OPF) unerlaubterweise abgesprochen haben. Diese Absprachen seien bei Treffen der Automobilhersteller in den so genannten 5er Kreisen getroffen worden. Sollte sich der Verdacht bestätigen, wäre es ein Verstoß gegen europäisches Kartellrecht - auch wenn es sich nicht um Preisabsprachen handele.Die Aktie von Daimler habe die Vorwürfe schnell wieder abgehakt. Am Montag habe die Aktie sogar nach einem zwischenzeitlichen Minus von 1,6 Prozent wieder im Plus geschlossen.Spannend würden eher die Zahlen für das erste Quartal. Der Autobauer werde diese am 26. April vorlegen. "Der Aktionär" gehe davon aus, dass Daimler einen langsamen Start ins neue Jahr verzeichnet habe. Anleger sollten ihr Augenmerk vor allem auf die diesjährige Übergangsphase des Unternehmens und das neue Management-Team richten.Solle heißen: Am 22. Mai finde die Daimler-Hauptversammlung in Berlin statt. Neben einer Dividende von 3,25 Euro (Dividendenrendite von 6,0 Prozent) dürften Aktionäre sowie Arbeitnehmer gespannt auf die Vision des neuen Daimler-Chefs Ola Källenius sein.Die europäischen Automobilaktien würden bereits einen Großteil der bestehenden Konjunktur- und Ergebnisrisiken einpreisen. Gut möglich, dass sich die Performance der Daimler-Aktie bald verbessere. Mit Ola Källenius stehe ein spannender Mann in den Startlöchern.Der Aktie von Daimler sei in der vergangenen Woche ein Kaufsignal gelungen. Sowohl der Abwärtstrend als auch die 200-Tage-Linie seien überwunden worden. Die Aktie habe in einem freundlichen Gesamtmarkt durchaus das Potenzial, bis in den Bereich zwischen 60,15 Euro und 63,50 Euro zu klettern. Hier lägen die nächsten stärkeren Widerstände. Bestehende Positionen sollten mit einem Stopp knapp unterhalb des Februar-Tiefs abgesichert werden, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zu der Daimler-Aktie. (Analyse vom 09.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Daimler-Aktie: