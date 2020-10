Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stuttgarter Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Nach dem Investorentag von Daimler hätten nach der Deutschen Bank auch Goldman Sachs und J.P. Morgan das Kursziel für die Daimler-Aktie nach oben geschraubt. Am Mittwoch habe RBC nachgelegt. Was mache die Daimler-Aktie draus?In den nächsten Jahren wolle der Automobil-Hersteller zum weltweit führenden Elektro-Autobauer werden. 2021 wolle Daimler die Speerspitze im E-Mobility-Bereich ausrollen: die Luxuslimousine EQS - ein Auto auf Basis der S-Klasse.Ola Källenius strebe "die führende Position" bei Elektroantrieben und Fahrzeug-Software an. Bis 2025 wolle der Daimler-Chef bei Mercedes-Benz eine Umsatzrendite "im mittleren bis hohen einstelligen Prozent-Bereich" erreichen.Für einen Konzern der, was das Thema E-Mobility angehe, sehr sehr lange gezögert habe, seien das überaus ambitionierte Ziele.Dennoch: Bei den Analysten kämen die neuen Daimler-Ziele an. Nach der Deutschen Bank hätten Goldman Sachs und J.P. Morgan ihre Kursziele für die Aktie angehoben.Wenn die Ängste über die Ladesäulen-Infrastruktur nachgelassen hätten, dürften die Autobauer BMW, Daimler, Peugeot, Renault und vor allem Volkswagen davon profitieren, habe Tom Narayan von RBC in seiner neuesten Studie geschrieben. Sein Kursziel für Daimler laute 59,00 Euro.Nachdem die Daimler-Aktie in den letzten Wochen deutlich zugelegt habe, gebe das Papier mit dem schwächeren Gesamtmarkt nach. Eine erste Unterstützung liege bei 45,50 Euro. Im Anschluss warte ein Support bei 43,50 Euro. Würden die Corona-Sorgen wieder abnehmen, werde die Aktie ihren Aufwärtstrend fortsetzen. Das Kursziel werde bei 55,00 Euro gesehen, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.10.2020)Mit Material von dpa-AFX