Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. Als Pionier des Automobilbaus gestaltet die Daimler AG auch heute die Zukunft der Mobilität: Die Daimler AG setzt dabei auf innovative und grüne Technologien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeuge, die faszinieren und begeistern. Die Daimler AG investiert seit Jahren konsequent in die Entwicklung alternativer Antriebe mit dem Ziel, langfristig das emissionsfreie Fahren zu ermöglichen. Neben Hybridfahrzeugen bietet die Daimler AG dadurch die breiteste Palette an lokal emissionsfreien Elektrofahrzeugen mit Batterie und Brennstoffzelle. Denn die Daimler AG betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, ihrer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden.



Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium- Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Busses. (04.06.2019/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der Nord LB:Frank Schwope, Analyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Automobilsektor die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) zu halten.Der Fusionsvorschlag von FIAT Chrysler in der letzten Woche sei einerseits überraschend gekommen, andererseits hätten die Italiener in den vergangenen Jahren kaum einen Automobil-Konzern bei der Suche nach Kooperationen, Allianzen oder einem Fusionspartner ausgelassen. Mit Blick auf die hohen Investitionskosten für Zukunftstechnologien mache eine Fusion durchaus Sinn.Die letzten Jahre hätten gezeigt, dass es zwar immer wieder Übernahmen gegeben habe, aber ebenso sei das Auseinandergehen von Partnern erfolgt. Zudem gebe es neue Player insbesondere aus China.Besonders stabil scheinen Beteiligungen oder Übernahmen von Unternehmen aus dem gleichen Land, so der Analyst der Nord LB. Gleiche Sprache und ähnliche Unternehmenskulturen seien dem Gelingender Zusammenarbeit zuträglich.Auffallend sei die häufige Beteiligung an neuen, kapitalunterlegten Unternehmensverbindungen in den letzten 20 Jahren von Volkswagen, Daimler, General Motors und Renault. Ebenso markant sei das Scheitern von Partnerschaften sowohl bei Daimler und General Motors, als auch bei Ford.Die deutschen Massen-Premiumhersteller BMW und Daimler könnten sich in absehbarer Zeit aufgrund der Größenverhältnisse gezwungen sehen, Partnerschaften oder Kapitalbeteiligungen einzugehen. Der Eigentümer von Geely, Li Shufu, besitze immerhin schon 9,7% der Daimler-Aktien. Zudem hätten Daimler und Geely im März dieses Jahres ein 50:50-Joint-Venture gegründet, um die Marke Smart gemeinsam weiterzuentwickeln.Frank Schwope, Analyst der Nord LB, stuft den Automobilsektor weiterhin mit "neutral" ein und bewertet die Daimler-Aktie mit dem Votum "halten". (Analyse vom 04.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Daimler AG": Keine vorhanden.