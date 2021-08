Anleger bleiben investiert, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Ausgabe vom 06.08.2021)



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (06.08.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Stuttgarter Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Autoindustrie sei trotz einiger Schrammen gut durchs Corona-Tief gekommen. Manche Hersteller wie auch Daimler würden sogar schon wieder dicke Gewinne machen. Jenseits der aktuellen Nachfrage ändere sich das Verhältnis vieler Verbraucher zum Fahrzeug jedoch spürbar - ein Trend, der auch die großen Messen und Hersteller wie Daimler zum Umdenken zwinge. Wo stehe die Branche kurz vor der "neuen" IAA?Die Frage sei: Zünde das neue IAA-Format? Die klassische PS-Schau mit polierten Karossen in Messehallen sei in München stark verkleinert. E-Mobility rücke 7. bis zum 12. September in den Fokus.Mitten in der Stadt, rund um den Marienplatz, würden der Branchenverband VDA und die Messe München als Veranstalter ein Mobilitäts-Festival planen - mit möglichst viel Bürgerbeteiligung, Diskussionen und Gelegenheiten, ein selbstfahrendes Elektro- oder ein Wasserstoffauto in der Stadt auch einmal selbst auszuprobieren.Das Geld fließe, die E-Mobilität wachse: Schaue man auf die Verkäufe, könnte sich das vom ersten Lockdown geprägte zweite Quartal 2020 möglicherweise als einmaliger Einbruch erweisen. Bereits seit Mitte vorigen Jahres gehe es mit dem Absatz vieler Autobauer wieder aufwärts.Die Zukunft drehe sich um Vernetzung und Dienstleistungen: Bis das fahrerlose Auto Alltag sei, werde es zwar noch einige Zeit dauern, aber es werde die ganze Branche umkrempeln.Daimler-Vorstand Ola Källenius habe deshalb vor kurzem das Tempo in Sachen Elektromobilität und Software deutlich angezogen.Besonders interessant seien zuletzt die News bezüglich der Batteriezellen gewesen. Daimler wolle in Zukunft mit Partnern auch selbstständig Batteriezellen bauen. Noch würden aber viele Fragen dazu offen bleiben. Vor allem, mit welchem Partner Daimler diese Strategie umsetzen werde."Klar braucht Mercedes dazu jede Menge an Batteriezellen und die Supply-Chain dazu scheint ausgearbeitet.200 GWh ist schon eine große Nummer, aber absolut richtig", so Dudenhöffer.Auch was das Thema Software betreffe, lege Daimler einen Gang zu. Ein Großteil der Software solle in Zukunft selbst programmiert werden."Software definiert das Auto von morgen", so Dudenhöffer.Die Richtung bei Daimler stimme. Jedoch würden noch einige Fragen offen bleiben, vor allem, was die eigene Batteriezellen-Produktion betreffe. Charttechnisch habe sich das Bild bei der Daimler-Aktie wieder aufgehellt. Das Papier habe zuletzt die 50-Tage-Linie geknackt und schicke sich an, die 80-Euro-Marke zu erobern. Könne die Aktie diese Hürde überwinden, laute das nächste Etappenziel 85 Euro.