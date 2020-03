Börsenplätze Daimler-Aktie:



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Eurex Optionskürzel Daimler-Aktienoption:

DAI



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. Als Pionier des Automobilbaus gestaltet die Daimler AG auch heute die Zukunft der Mobilität: Die Daimler AG setzt dabei auf innovative und grüne Technologien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeuge, die faszinieren und begeistern. Die Daimler AG investiert seit Jahren konsequent in die Entwicklung alternativer Antriebe mit dem Ziel, langfristig das emissionsfreie Fahren zu ermöglichen. Neben Hybridfahrzeugen bietet die Daimler AG dadurch die breiteste Palette an lokal emissionsfreien Elektrofahrzeugen mit Batterie und Brennstoffzelle. Denn die Daimler AG betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, ihrer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden.



Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium- Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Busses. (23.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Die aktuelle Krise treffe die Automobil-Hersteller in einer schwierigen Phase. Milliarden-Investitionen in neue Mobilitätsdienste, autonomes Fahren und vor allem in die Elektromobilität hätten BMW, Daimler und Volkswagen bereits vor der Krise schwer gebeutelt. Aufgrund der Corona-Krise würden jetzt viele Werke in Europa und in den USA geschlossen.Die Aktien der drei großen deutschen Autobauer hätten massiv an Wert verloren. Wie stehe es um BMW, Daimler und VW? "Der Aktionär" habe mit dem Autoexperten Ferdinand Dudenhöffer von der Universität St. Gallen gesprochen.: Wir sind mit einer sehr ernsten Situation konfrontiert. Es ist die größte Bedrohung der weltweiten Autoindustrie seit dem zweiten Weltkrieg. Die Krise ist nicht, wie etwa 2009 auf einzelnen Hauptmärkte beschränkt, sondern es sieht so aus, als würden wir eine Kettenreaktion aller Kernmärkte haben: China - Europa - USA. Es sieht nach einem äußerst ernsten Nachfrageinbruch aus, der lange Zeit braucht, um sich wieder zu stabilisieren. Damit entstehen quasi über Nacht gewaltige Überkapazitäten, die hohen Abschreibungsbedarf und hohe Mitarbeiter-Freisetzungen erzwingen. Nicht umsonst hat Peter Altmaier das Wort Verstaatlichung in den Mund genommen. Das werden nicht alle überstehen. Die Landkarte der Autoindustrie wird sich gewaltig verändern.: Lieferketten sind nicht das Problem. 4 Wochen oder gar 6 Wochen mit eingeschränkter Produktion tut weh, aber gefährdet nicht die Existenz. Das sind Einmalverluste und ein Großteil kann durch Überstunden und ähnliche Maßnahmen wieder aufgeholt werden. Das Problem ist die Nachfrage, die durch den Einbruch des Sozialprodukts über Jahre abbricht. Und als wäre das noch nicht genug. Mit den großen Einbrüchen des Sozialprodukts und den gewaltigen Finanzmassen, die von der Regierungen ins Rennen geworfen werden, besteht zusätzlich die Gefahr des Kollaps des Finanzsystems und von Staatsinsolvenzen.: Die Börsen schauen nicht auf die Produktion, sondern den Absatz. Nur Absatz bringt Umsatz und lastet Anlagen aus. In China wird durch beherztes Eingreifen der Staatsregierung sicher der Wachstumspfad schneller erreicht als in USA oder Europa. Aber auch dort wird nur mit Wasser gekocht. Es gibt nicht "den" Schalter, der nach dem Einbruch über Nacht das Sozialprodukt wieder in die Ausgangslage bringt.: Es gibt Autobauer, die deutlich schwieriger dastehen als VW, BMW oder Daimler, wobei Daimler unter den drei derzeit als schwächster gesehen werden muss. Nehmen Sie Renault, die sich in der Nach-Ghosn-Ära deutlich mit Nissan auseinandergelebt haben, oder der geplante Merger FCA mit PSA, oder Jaguar-Landrover, oder Unternehmen wie Mazda oder Honda. (Analyse vom 23.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link