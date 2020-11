Börsenplätze Daimler-Aktie:



Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol Deutschland: DAI, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (26.11.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol Deutschland: DAI, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Daimler und die Geely Holding würden in Zukunft gemeinsam an Hybridantriebsstranglösungen arbeiten. 2021 komme der EQS und darüber hinaus würden Daimler-Chef Ola Källenius und sein Team in Zukunft Software-Anwendungen selbst programmieren wollen. Endlich!"Ohne Software und automatisiertes Fahren kann man in Zukunft den Autobauer vergessen. Tesla bildet auch hier die Spitze ab. Wichtig ist ein stabiler Weg in diese Zukunft, aber auch Experimentierfreude", habe Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer gegenüber dem "Aktionär" gesagt.Für Daimler & Co gelte, die Entwicklungsabteilungen schneller vom klassischen Maschinenbau weg in IT-Richtung umzubauen. "Geschwindigkeit und Stabilität sind entscheiden Variablen. Also: Das Rennen läuft. Wer schnell losrennt und dann zum Re-Start gezwungen wird, muss nicht unbedingt der Erste im Ziel sein", ergänze Dudenhöffer.Daimler sei auf dem richtigen Weg. Jedoch werde es noch Jahre dauern, bis Daimler in punkto Software auf einem ähnlichen Niveau wie Tesla Nio oder Xpeng sein werde. Die Aktie jedoch goutiere die Pläne von Källenius und seinem Team mit Kursgewinnen in den letzten Wochen. Nachdem der Widerstand bei 55 Euro aus dem Weg geräumt worden sei, sei der Weg Richtung 60 Euro frei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Daimler.