Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. Als Pionier des Automobilbaus gestaltet die Daimler AG auch heute die Zukunft der Mobilität: Die Daimler AG setzt dabei auf innovative und grüne Technologien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeuge, die faszinieren und begeistern. Die Daimler AG investiert seit Jahren konsequent in die Entwicklung alternativer Antriebe mit dem Ziel, langfristig das emissionsfreie Fahren zu ermöglichen. Neben Hybridfahrzeugen bietet die Daimler AG dadurch die breiteste Palette an lokal emissionsfreien Elektrofahrzeugen mit Batterie und Brennstoffzelle. Denn die Daimler AG betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, ihrer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden.



Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium- Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Busses. (23.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Der Auto- und Lkw-Bauer Daimler bleibe trotz der Auswirkungen der Corona-Pandemie bei seinen Dividendenplänen. Staatshilfen ziehe der DAX-Konzern aktuell nicht in Erwägung. Für eine seriöse Abschätzung der wirtschaftlichen Folgen des Corona-Schocks sei es nach wie vor zu früh. Die Aktie könne - zumindest kurzfristig - die jüngste Talfahrt stoppen.Daimler benötige derzeit keine Staatshilfe. Auch der Vorschlag für eine Dividende stehe. "Es gibt keinen Anlass, zu diesem Zeitpunkt etwas zu ändern", habe Daimler-Vorstandschef Ola Källenius dem "Handelsblatt" gesagt. "Wir sind mit einer hohen Liquidität solide ausgestattet. Der Fokus liegt in den kommenden Wochen nun darauf, diese Situation zu managen und Liquidität zu sichern."Der Konzern habe Mitte Februar vorgeschlagen, für das vergangene Jahr eine Dividende von 90 Cent je Aktie zu zahlen - ein Jahr zuvor seien es noch 3,25 Euro gewesen. Die Stuttgarter hätten im vergangenen Jahr unter anderem unter Diesel-Altlasten zu leiden gehabt, es habe aber auch Probleme wegen gefloppten Produkten und schwierigen Produktionsanläufen neuer Modelle gegeben. Zudem habe Daimler für Elektroantriebe tief in die Tasche greifen müssen. Die seien nötig, um die Vorgaben der EU in Sachen CO2-Abgasreduktion zu schaffen und mögliche hohe Strafen zu vermeiden.Über die in Medienberichten zuletzt wieder kolportierten Pläne der großen chinesischen Aktionäre, ihre Anteile an Daimler angesichts des Kursabsturzes weiter zu erhöhen, habe Källenius nach eigenen Worten "nicht spekulieren" wollen. "Tatsache ist, dass wir sowohl mit Geely als auch mit BAIC zwei langfristig orientierte Aktionäre haben, mit denen wir hervorragend zusammenarbeiten. Das wird auch so bleiben", habe der seit Mai letzten Jahres amtierende Daimler-Chef gesagt.Die Coronavirus-Pandemie habe Wirtschaft und Finanzmärkte fest im Griff. Wie groß die Auswirkungen sein würden, sei zur Stunde offen. Der Rückgang der Wirtschaftsleistung in Deutschland dürfte mindestens das Niveau der Finanzkrise erreichen, als das BIP einen Rückgang von fünf Prozent verzeichnet habe. Einige Volkswirte würden sich hier noch pessimistischer zeigen. Mit umfangreichen Maßnahmen würden viele Länder rund um den Globus die Folgen mindern wollen. Wie groß die Auswirkungen auf die einzelnen Konzerne sein würden, sei zur Stunde offen. Das gelte auch für Daimler.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Daimler.