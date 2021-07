Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Daimler.



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (15.07.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Auto- und Lkw-Bauer Daimler habe im abgelaufenen zweiten Quartal erneut mehr verdient als erwartet. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern habe vorläufigen Zahlen zufolge bei 5,42 Milliarden Euro gelegen, wie der DAX-Konzern am frühen Donnerstag überraschend mitgeteilt habe. Das sei deutlich mehr gewesen, als Analysten zuvor mit 4,3 Milliarden Euro erwartet hätten.Im Vorjahreszeitraum hätten die Stuttgarter wegen des Einbruchs der Automärkte in der Corona-Pandemie einen bereinigten operativen Verlust von gut 700 Millionen Euro ausgewiesen und unter dem Strich einen Milliardenverlust eingefahren.Daimler profitiere davon, dass die Kunden derzeit mehr und mehr zu teureren Autos greifen würden und der Konzern zudem am Markt hohe Preise durchsetzen könne. Vorstandschef Ola Källenius habe bereits vor der Corona-Krise ein rigides Sparprogramm mit dem Wegfall zehntausender Jobs auf den Weg gebracht. In der Pandemie habe Daimler dann noch stärker auf die Kostenbremse getreten, was sich noch auswirke. Zudem habe das Unternehmen weltweit von der lukrativen Stammmarke Mercedes-Benz zwischen April und Ende Juni dieses Jahres 581.201 Pkw an die Kunden verkauft - ein Plus von 27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.Sowohl die Sparte Mercedes-Benz mit Pkw und Vans als auch die Lkws und Busse hätten besser abschneiden können als am Aktienmarkt gemeinhin gedacht. Die bereinigte operative Marge von Mercedes-Benz habe mit 12,8 Prozent allerdings nicht mehr ganz so hoch gelegen wie im glänzenden ersten Jahresviertel. Bei Trucks und Bussen habe Daimler mit der starken Markterholung bei schweren Nutzfahrzeugen diesmal eine bereinigte operative Marge von 8,3 Prozent erreicht. Beide Sparten hätten vor einem Jahr operative Verluste eingefahren.Die Aktie von Daimler sei am Morgen einer der wenigen Gewinner im DAX. Damit sei die Trading-Tipp-Empfehlung vom Mittwoch aufgegangen. Auf der Handelsplattform Lang & Schwarz gehe es gut ein Prozent nach oben auf 74,50 Euro. Positiv aus charttechnischer Sicht: Das Papier habe zuletzt die Unterstützung im Bereich von 70 Euro erfolgreich verteidigen können.Anleger lassen die Gewinne laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.07.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link