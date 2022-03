Aktien von Daimler Truck befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Kurzprofil Daimler Truck Holding AG:



Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) ist einer der weltweit größten Nutzfahrzeug-Hersteller mit über 40 Produktionsstätten rund um den Globus und mehr als 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das Unternehmen bietet leichte, mittelschwere und schwere Lkw, Stadtbusse und Überlandbusse, Reisebusse sowie Busfahrgestelle an. Auch maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen sind Teil seines Portfolios. (24.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler Truck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Daimler Truck Holding AG (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) unter die Lupe.Der Lkw- und Bushersteller Daimler Truck gehe trotz des Ukraine-Kriegs und Problemen in der Chipversorgung selbstbewusst in sein erstes eigenständiges Jahr. Das Management um Chef Martin Daum rechne damit, dass die Lieferketten von Daimler Truck durch den Krieg nicht signifikant beeinflusst würden.Den Umsatz wolle Daimler Truck auf überraschend hohe 45,5 bis 47,5 Milliarden Euro steigern. Das Ziel für die Profitabilität - nämlich im Fahrzeuggeschäft die um Sondereffekte bereinigte Ergebnismarge vor Zinsen und Steuern auf 7 bis 9 Prozent zu heben - behalte die Konzernleitung bei. Einige Finanzexperten hätten damit gerechnet, dass Daimler Truck die Ergebnisprognose eindampfe. Der Absatz dürfte auf 500.000 bis 520.000 Fahrzeuge steigen.Im vergangenen Jahr habe Daimler Truck den Absatz gegenüber dem sehr schwachen Corona-Jahr 2020 um rund ein Fünftel auf 455.400 Lkw und Busse gesteigert, aber im zweiten Halbjahr spürbare Probleme mit Lieferengpässen in der Halbleiterversorgung gehabt. Der Umsatz sei im Gesamtjahr um zehn Prozent auf 39,8 Milliarden Euro geklettert. Die bereinigte operative Marge im Fahrzeuggeschäft habe 6,1 Prozent nach schwachen 1,9 Prozent ein Jahr zuvor erreicht. Unter dem Strich habe das Unternehmen mit 2,35 Milliarden Euro wieder Gewinn gemacht. Im Jahr davor habe das vom ehemaligen Daimler-Konzern (jetzt Mercedes-Benz) im Dezember abgespaltene Unternehmen einen Verlust von 143 Millionen Euro eingefahren - im Ausbruch der Corona-Pandemie habe wochenlang nicht produziert werden können, die Kunden hätten zeitweise ihre Bestellungen drastisch reduziert.Die Aktie von Daimler Truck reagiere am Donnerstagmorgen mit einem deutlichen Kursplus. Auf der Handelsplattform Tradegate gehe es 4,8 Prozent nach oben auf 25,08 Euro. Gelinge nun der Sprung über horizontalen Widerstand, der im Bereich des aktuellen Niveaus verlaufe, dürfte die Aktie wieder Kurs auf die 38-Tage-Linie nehmen.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Daimler Truck und Mercedes-Benz.