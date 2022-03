Qontigo habe Änderungen in der Zusammensetzung der wichtigsten Indices angekündigt, die am 21. März in Kraft treten würden. Siemens Energy (ISIN DE000ENER6Y0 / WKN ENER6Y) und Beiersdorf (ISIN DE0005200000 / WKN 520000) würden im deutsche Leitindex durch Hannover Rück (ISIN DE0008402215 / WKN 840221) und Daimler Truck (ISIN DE000DTR0CK8 / WKN DTR0CK) ersetzt.



Einem Bericht der Financial Times zufolge habe die Deutsche Bank (ISIN DE0005140008 / WKN 514000) mit der Überprüfung ihrer Aktivitäten in Russland begonnen. Der deutsche Kreditgeber prüfe die Optionen für seine IT-Zentren in Moskau und St. Petersburg, in denen 1.300 Mitarbeiter beschäftigt seien. Quellen, die von der Financial Times zitiert worden seien, hätten gesagt, dass noch keine Entscheidung getroffen worden sei und es nicht ausgeschlossen werden könne, dass keine Entscheidung zur Einstellung oder Aussetzung der Aktivitäten in Russland getroffen werde.



HeidelbergCement (ISIN DE0006047004 / WKN 604700) habe angekündigt, in der zweiten Tranche eines Rückkaufprogramms eigene Aktien im Wert von 300 bis 350 Millionen Euro zu erwerben. Die Käufe würden vom 7. März 2022 bis mindestens zum 31. August 2022 durchgeführt.



Einschätzungen von Analysten:



- Bankhaus Metzler stufe E.ON (ISIN DE000ENAG999 / WKN ENAG99) auf "halten" herab. Das Kursziel sei auf 11,00 Euro gesetzt worden.

- HSBC stufe Lufthansa (ISIN DE0008232125 / WKN 823212) auf "halten" hoch. Das Kursziel sei auf 6,50 Euro gesetzt worden.

- LEG Immobilien (ISIN DE000LEG1110 / WKN LEG111) werde von Stifel mit "halten" bewertet. Das Kursziel sei auf 117,00 Euro gesetzt worden.

- TAG Immobilien (ISIN DE0008303504 / WKN 830350) werde von Stifel mit "kaufen" bewertet. Das Kursziel sei auf 26,50 Euro gesetzt worden.

- HSBC stufe Zalando (ISIN DE000ZAL1111 / WKN ZAL111) auf "halten" herab. Das Kursziel sei auf 2,50 Euro gesetzt worden. (04.03.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte notieren heute schwächer, nachdem die Märkte durch einen nächtlichen Brand in Europas größtem Atomkraftwerk in der Ukraine belastet wurden, so die Experten von XTB.Die Atomaufsichtsbehörden hätten die Welt schnell beruhigen können und hätten erklärt, dass kein Anstieg der Strahlung über das normale Maß hinaus registriert worden sei und die Reaktoren des Kraftwerks nicht in Gefahr zu sein scheinen. Diese Zusicherungen hätten jedoch wenig zur Verbesserung der Marktstimmung beigetragen, und die europäischen Indices würden weiterhin weit unter ihrem gestrigen Stand notieren. Automobil-, Luftfahrt- und Finanzwerte seien heute die größten Nachzügler in Europa.Der DAX habe mehr als die Hälfte der Gewinne, die nach den US-Präsidentschaftswahlen im November 2020 erzielt worden seien, wieder abgegeben. Der Index teste derzeit die Unterstützungszone zwischen 13.150 Punkten und dem 61,8%-Retracement bei etwa 13.250 Punkten. Da der Index bereits unter die untere Grenze der Overbalance-Struktur gefallen sei, habe sich der Trend aus technischer Sicht umgekehrt.