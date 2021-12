Wien (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) wuchs am Freitag für einen Tag auf insgesamt 41 Mitglieder, was auf die Abspaltung der Lkw-Sparte von Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) zurückzuführen war, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Der Erstausgabekurs der Daimler Truck-Aktie (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) habe Freitagmorgen bei EUR 28,00 gelegen und habe sich somit am unteren Ende der Spanne befunden. Die Marktkapitalisierung habe damit bei EUR 23 Mrd. gelegen. Zum Handelsende sei das Papier auf EUR 29,78 geklettert und habe so ein gelungenes Debüt gefeiert. In der neuen Struktur halte Daimler 35% an Daimler Truck.



Die Aktie von Daimler habe zwischenzeitlich um 13,8% auf EUR 74,25 Euro nachgeben müssen, habe um die Abspaltung bereinigt jedoch im Plus geschlossen. Daimler-Aktionäre würden im Zuge der Abspaltung für je zwei Daimler-Aktien eine Aktie der Lkw-Tochter zusätzlich erhalten. Im Zuge der Abspaltung der Daimler Truck AG sei zum 1. Februar 2022 die Umbenennung der Daimler AG in Mercedes-Benz Group AG geplant. (13.12.2021/ac/a/m)

