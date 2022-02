Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Daimler Truck-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Daimler Truck-Aktie:

31,91 EUR +0,66% (16.02.2022, 08:54)



XETRA-Aktienkurs Daimler Truck-Aktie:

31,66 EUR +0,94% (15.02.2022, 17:38)



ISIN Daimler Truck-Aktie:

DE000DTR0CK8



WKN Daimler Truck-Aktie:

DTR0CK



Ticker-Symbol Daimler Truck-Aktie:

DTG



Kurzprofil Daimler Truck Holding AG:



Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) ist einer der weltweit größten Nutzfahrzeug-Hersteller mit über 40 Produktionsstätten rund um den Globus und mehr als 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das Unternehmen bietet leichte, mittelschwere und schwere Lkw, Stadtbusse und Überlandbusse, Reisebusse sowie Busfahrgestelle an. Auch maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen sind Teil seines Portfolios. (16.02.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler Truck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Daimler Truck Holding AG (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) unter die Lupe.Gemessen am Börsenwert gelte Daimler Truck derzeit als heißer Kandidat für den Aufstieg in den Leitindex DAX . Wann könnte es soweit sein?Experten würden erwarten, dass die Brummi-Tochter von Mercedes-Benz schon im März in die Börsen-Bundesliga aufsteigen werde. Gemessen am Börsenwert von derzeit rund 26 Milliarden Euro und dem Handelsvolumen gelte Daimler Truck derzeit als sehr aussichtsreicher Kandidat für den Aufstieg in den DAX 40. Der Lkw-Hersteller sei am vergangenen Freitag - zwei Monate nach seiner Abspaltung von Daimler - in den MDAX aufgestiegen. Die endgültige Entscheidung über einen weiteren Aufstieg werde am 3. März fallen.Nicht nur deshalb sehe die DZ BANK weiteres Potenzial für die Aktie. Der Lastwagenhersteller sollte in den kommenden Quartalen von seinem hohen Auftragsbestand profitieren, habe Analyst Michael Punzet in einer Studie geschrieben. Allerdings gehe der Experte von weiteren Belastungen für Produktion und Absatz durch die anhaltenden Liefer- und Logistikproblemen aus. Bei den Ambitionen für 2025 sehe der Fachmann das größte Verbesserungspotenzial bei Mercedes Benz LKW, welches sukzessive gehoben werden sollte. Punzets Kursziel laute 42 Euro.Diese wolle Vorstand Martin Daum in den nächsten Jahren Stück für Stück steigern. Betrachte man die Bewertungsmultiplen, habe der Brummi-Hersteller Luft nach oben.2021 werde Daimler Truck aller Voraussicht nach zwischen 6,2 und 6,5 Prozent liegen. CEO Martin Daum wolle hier zu anderer Herstellern wie Volvo, Scania und Paccar aufschließen, die deutlich profitabler arbeiten würden. Eine Schlüsselrolle in Sachen Profitabilität werde die ehemalige Scania-Managerin Karin Rådström einnehmen, die im Vorstand von Daimler Truck mehr Zug ins Geschäft bringen solle. So habe die Sparte die Zahl ihrer Lkw-Basismodelle bereits von 140 auf rund 100 verringert.Schaffe Daum mit seinem Team, die Marge Stück für Stück an die weitaus profitablere Konkurrenz anzugleichen, sowie den Markteintritt in China, habe der Truck-Hersteller deutliches Upside-Potenzial. Die Produktpalette müsse sich nicht verstecken. Hier habe Daimler Truck einige Pfeile im Köcher. Ein möglicher Aufstieg in den DAX würde das Kaufinteresse von Investoren sicherlich weiter anregen, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur Daimler Truck-Aktie. (Analyse vom 16.02.2022)