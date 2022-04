Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Daimler Truck-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Daimler Truck-Aktie:

25,375 EUR -1,05% (22.04.2022, 11:47)



XETRA-Aktienkurs Daimler Truck-Aktie:

25,515 EUR -1,77% (22.04.2022, 11:32)



ISIN Daimler Truck-Aktie:

DE000DTR0CK8



WKN Daimler Truck-Aktie:

DTR0CK



Ticker-Symbol Daimler Truck-Aktie:

DTG



Kurzprofil Daimler Truck Holding AG:



Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) ist einer der weltweit größten Nutzfahrzeug-Hersteller mit über 40 Produktionsstätten rund um den Globus und mehr als 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das Unternehmen bietet leichte, mittelschwere und schwere Lkw, Stadtbusse und Überlandbusse, Reisebusse sowie Busfahrgestelle an. Auch maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen sind Teil seines Portfolios. (22.04.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler Truck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Daimler Truck Holding AG (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) unter die Lupe.Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck habe vor kurzem bereits einen starken Ausblick auf das laufende Jahr liefern können. Der Umsatz des vom ehemaligen Daimler-Konzern (jetzt Mercedes-Benz) abgespaltenen Nutzfahrzeugherstellers solle auf überraschend hohe 45,5 bis 47,5 Milliarden Euro steigen.Nun habe auch Volvo gute Zahlen vorgelegt. Der schwedische Nutzfahrzeughersteller Volvo habe im ersten Quartal trotz der anhaltenden Lieferengpässe mehr umgesetzt und operativ verdient als vor einem Jahr. Unter dem Strich sei der Gewinn allerdings wegen der gestoppten Produktion in Russland gesunken, nachdem das Land die Ukraine angegriffen habe. Der Erlös sei um 12 Prozent auf 105 Milliarden Schwedische Kronen (SEK) (10,2 Milliarden Euro) gestiegen, habe der Konzern am Freitag in Stockholm mitgeteilt. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn habe um gut 7 Prozent auf 12,7 Milliarden Kronen angezogen. Damit seien sowohl der Umsatz als auch der operative Gewinn besser als erwartet ausgefallen. Wegen der Belastungen aus dem Produktionsstopp in Russland sei der Gewinn unter dem Strich aber um etwas mehr als ein Fünftel auf 7 Milliarden Kronen gesunken.Volvo konkurriere unter anderem mit Daimler Truck und der VW ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 )-Tochter TRATON . Probleme bereite dem Konzern nach wie vor der Halbleitermangel, der die Produktion belaste. Dadurch falle es schwer, den hohen Auftragsbestand abzuarbeiten. Aus diesem Grund sei man bei der Annahme von Bestellungen zurückhaltender geworden, habe Unternehmenschef Martin Lundstedt gesagt. Aus diesem Grund sei der Auftragseingang um fast die Hälfte eingebrochen.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Daimler Truck.Aktien von Daimler Truck befinden sich im AKTIONÄR-Depot.