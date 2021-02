Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Daimler.



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen. Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (25.02.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Das Geschäft mit Lastwagen und Bussen solle bei Daimler in diesem Jahr wieder deutlich besser laufen. Wenn Truck-Chef Martin Daum am Donnerstag (10:00 Uhr) Bilanz für 2020 ziehe und einen Ausblick auf die kommenden Monate gebe, stehe neben den reinen Zahlen aber auch ganz besonders die weitere strategische Ausrichtung im Fokus.Im Zuge einer Aufspaltung des Konzerns solle die Daimler Truck AG bis Ende des Jahres an die Börse gebracht werden. Sie könne dann, so jedenfalls der Plan, schneller und wendiger agieren und sich stärker auf die für Nutzfahrzeuge wichtigen Technologien konzentrieren. Zugleich müsse sie dann im Notfall aber auch ohne den Großkonzern im Rücken auskommen.Daum und Daimler-Vorstandschef Ola Källenius hätten die Abspaltung vor allem mit den schwindenden Gemeinsamkeiten von Pkw- und Nutzfahrzeuggeschäft begründet. Während etwa die Brennstoffzelle in Daimlers Auto-Strategie derzeit keine Rolle spiele, halte der Konzern bei Trucks und Bussen große Stücke auf diese Antriebsart. Für die Entwicklung serienreifer Brennstoffzellen-Antriebe für Lastwagen habe sich Daimler mit Konkurrent Volvo zusammengetan. Bei mittelschweren Nutzfahrzeugmotoren setze man außerdem künftig auf den US-Motorenbauer Cummins, um sich selbst auf andere Bereiche fokussieren zu können.Daimler Truck habe im vergangenen Jahr mit 378.500 Fahrzeugen ein gutes Viertel weniger verkauft als im Vorjahr. Der Umsatz sei um 22 Prozent auf 34,7 Milliarden Euro zurückgegangen, das operative Ergebnis gar um 80 Prozent auf 525 Millionen Euro. Das solle in diesem Jahr wieder deutlich besser werden, habe Daimler angekündigt.Marion Schlegel von "Der Aktionär" rät bei der Daimler-Aktie Gewinne weiter laufen zu lassen. Ein Stopp bei 52,50 Euro sichere nach unten ab. (Analyse vom 25.02.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link