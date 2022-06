Aktien von Daimler Truck befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



29,43 EUR +1,06% (01.06.2022, 17:36)



29,59 EUR +1,93% (01.06.2022, 17:22)



DE000DTR0CK8



DTR0CK



DTG



Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) ist einer der weltweit größten Nutzfahrzeug-Hersteller mit über 40 Produktionsstätten rund um den Globus und mehr als 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das Unternehmen bietet leichte, mittelschwere und schwere Lkw, Stadtbusse und Überlandbusse, Reisebusse sowie Busfahrgestelle an. Auch maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen sind Teil seines Portfolios. (01.06.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler Truck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marco Schmidberger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Daimler Truck Holding AG (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) unter die Lupe.Seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs habe die Daimler Truck-Aktie eine herausragende Performance hingelegt. Mit einem Plus von über 40 Prozent gehöre der Titel zu den Top-Gewinnern im DAX . Jetzt allerdings sei die Aktie an einer Marke angekommen, an der ihr Gegenwind drohe. Damit müssten Anleger rechnen.Nach dem Lauf der vergangenen Wochen stoße die Aktie von Daimler Truck nun auf die Widerstandszone zwischen 29,50 und 30,90 Euro. Diese spanne sich an den Verlaufstiefs auf, die der Kurs vor dem Ukraine-Krieg markiert habe.Für die Aktie dürfte es allerdings schwer werden, den Widerstand gleich zu durchbrechen. Schließlich notiere der Stochastik-Indikator mittlerweile im überkauften Bereich, der RSI-Indikator stehe kurz davor.Folglich sollten Anleger in den nächsten Tagen mit Rücksetzern rechnen. Unterstützung würden der GD100 bei 27,83 Euro sowie die Aufwärtstrendlinie und die Waagrechte an der 28-Euro-Marke bieten. Schaffe die Aktie es jedoch, den Widerstand zu durchbrechen, sollte sie Fahrt aufnehmen in Richtung des Februar-Hochs bei 33,82 Euro.Da die Unterstützungen stark sind, sollten sich Anleger nicht beirren lassen und dabeibleiben, so Marco Schmidberger von "Der Aktionär" zur Daimler Truck-Aktie. (Analyse vom 01.06.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Daimler Truck.