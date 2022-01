Börsenplätze Daimler Truck-Aktie:



Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) ist einer der weltweit größten Nutzfahrzeug-Hersteller mit über 40 Produktionsstätten rund um den Globus und mehr als 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das Unternehmen bietet leichte, mittelschwere und schwere Lkw, Stadtbusse und Überlandbusse, Reisebusse sowie Busfahrgestelle an. Auch maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen sind Teil seines Portfolios. (19.01.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler Truck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Daimler Truck Holding AG (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) unter die Lupe.Das Unternehmen habe am Dienstag sein Absatzzahlen für das vergangene Jahr vorlegen können. Daraufhin hätten sich einige Analysten zu Wort gemeldet.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe das Kursziel für die Daimler Truck-Aktie von 40 auf 41 Euro erhöht und das Rating auf "Buy" belassen. Trotz der gedämpften Entwicklung in Q4 dürfte das Wachstum der europäischen Investitionsgüterindustrie im Jahr 2022 deutlich über dem des gesamten Wirtschaftszyklus liegen, habe Analystin Daniela Costa in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie geschrieben. Innerhalb des Sektors sollten die Aktien der meisten kurzzyklischen Unternehmen mit günstigerer Positionierung in den kommenden zwölf Monaten besser abschneiden als die spätzyklischen, defensiven Titel. Denn erstere hätten ein günstigeres Wachstumsumfeld und eine niedrigere Bewertung aufgewiesen, während letztere von steigenden Zinsen belastet würden.Die französische Großbank Société Générale (SocGen) habe die Daimler Truck-Aktie mit "Buy" und einem Kursziel von 42 Euro in die Bewertung aufgenommen. Analyst Stephen Reitman sehe laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie für den von Daimler abgespaltenen Nutzfahrzeughersteller starke Anreize, seine Rendite zu steigern. Das Unternehmen sei nun transparenter. Leistungsschwache Bereiche wie etwa die vor allem in Europa und Lateinamerika aktive Sparte Mercedes Benz Truck (MBT) müssten ihre Probleme nun unter der scharfen Beobachtung des Marktes lösen. Dort sehe er bereits erste Schritte durch die neue Leitung von MBT.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link