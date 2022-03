Börsenplätze Daimler Truck-Aktie:



26,51 EUR -2,57% (30.03.2022, 16:23)



26,45 EUR -2,16% (30.03.2022, 16:09)



DE000DTR0CK8



DTR0CK



DTG



Kurzprofil Daimler Truck Holding AG:



Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) ist einer der weltweit größten Nutzfahrzeug-Hersteller mit über 40 Produktionsstätten rund um den Globus und mehr als 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das Unternehmen bietet leichte, mittelschwere und schwere Lkw, Stadtbusse und Überlandbusse, Reisebusse sowie Busfahrgestelle an. Auch maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen sind Teil seines Portfolios. (30.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler Truck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Daimler Truck Holding AG (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) unter die Lupe.Am Dienstag habe das Papier des Nutzfahrzeugherstellers im Rahmen des starken Marktes trotz negativer Nachrichten zulegen können. Am Mittwoch allerdings notiere die Daimler Truck-Aktie knapp vier Prozent im Minus. Das sei auf wieder zunehmende Sorgen wegen des Krieges zurückzuführen. Diese würden für einen schwachen DAX sorgen und Zykliker besonders treffen.Eine Folge des Krieges: Bereits gestern sei bekannt geworden, dass Daimler Truck in zwei seiner deutschen Werke Mitarbeiter wegen Chipmangels in Kurzarbeit schicken müsse. Gestern habe die Mitteilung den Kurs zwar nicht belasten können, dennoch dürften Anleger insgesamt besorgt auf dieses Problem blicken.Freuen dürfte die Investoren hingegen das Analystenrating der Deutschen Bank. Analyst Nicolai Kempf habe seine Kursprognose von 50 Euro und sein "kaufen"-Votum bestätigt. Nach einem Gespräch mit dem Konzernchef und dem Finanzvorstand gäbe es für ihn keine Anzeichen für eine Abschwächung des Geschäfts.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link