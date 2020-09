Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (17.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Der Stuttgarter Autokonzern bringe seine Auto- und Brummisparte auf Vordermann. Zuletzt habe Daimler die neue "Factory56" in Betreib genommen - eine komplett neue, rundum vernetzte und digitalisierte und CO2-neutrale Fabrik, in der auch das Flaggschiff der Elektromobilität-Sparte, der EQS gebaut werden solle. Und jetzt sei die Lkw-Sparte dran.Die Technik sei relativ teuer und bisher kaum verbreitet, trotzdem setze Daimler bei seinen Lkws langfristig auf die Brennstoffzelle. Mit flüssigem Wasserstoff betriebene Trucks sollten künftig die klassische Langstrecke mit 1.000 Kilometern und mehr abdecken und den dafür heute noch nötigen Diesel-Lkw ersetzen können. Parallel dazu bringe der deutsche Autokonzern wie geplant auch einen komplett mit Batterie betriebenen 40-Tonner auf den Markt, der nur etwa die halbe Reichweite haben werde, dafür jedoch effizienter und flexibler einsetzbar sein solle.Es bleibe dabei: Daimler komme. Der positive Newsflow sollte dem Titel weiter nach oben treiben. Aus technischer Sicht betrachtet worden sei der Abwärtstrend aus dem Jahr 2018 bei 42,30 Euro überwunden. Im Anschluss habe das Papier auch den horizontalen Widerstand bei 45,50 Euro geknackt. Investierte Anleger sollten die Gewinne laufen lassen. Unterbrochen von kleineren Kosolidierungsphasen laute das nächste Etappenziel 50 Euro. Werde auch diese Hürde genommen, liege das nächste Kursziel im Bereich von 54,40 und 55 Euro, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.09.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Daimler-Aktie: