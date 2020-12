Börsenplätze Daimler-Aktie:



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol Deutschland: DAI, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (07.12.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol Deutschland: DAI, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Goldman Sachs bleibe für Daimler bullish. Am zweiten Tag der Automobil-Fachkonferenz der US-Investmentbank sei der Grundtenor ähnlich positiv gewesen wie zum Auftakt, habe Analyst George Galliers in einer am Freitag vorliegenden Studie geschrieben. Trotz der Corona-Einschränkungen habe Daimler angemerkt, dass sich die Profitabilität der Pkw-Sparte in diesem Jahr im oberen Bereich des Zielbandes bewegen könnte.Daimlers S-Klasse dürfte dem Konzern 2021 nur teilweise Rückenwind geben, während der Elektrofahrzeug-Anteil steigen sollte. Das Kursziel von Analyst Galliers laute 64 Euro. Einen Tick optimistischer sei Arndt Ellinghorst von Bernstein Research. Er traue der Aktie von Daimler 70 Euro zu.Die Story sei intakt: Daimler-Chef Ola Källenius wolle in Zukunft Softwareanwendungen selbst programmieren und dadurch wiederkehrende Umsätze schaffen. In Zukunft entscheide die Kompetenz der Hersteller in Sachen Software, ob diese mit Zusatzleistungen wie zum Beispiel einem eigenen App-Store, Fahrerassistenz- oder Infotainment-Systeme Geld verdienen würden. "Ohne Software und automatisiertes Fahren kann man in Zukunft den Autobauer vergessen. Wichtig ist ein stabiler Weg in diese Zukunft, aber auch Experimentierfreude", habe Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Institut gegenüber dem "Aktionär" gesagt.Die Daimler-Aktie habe seit dem Corona-Tief am 19. März bei 21,84 Euro 164 Prozent zugelegt. Das Papier von Volkswagen habe im gleichen Zeitraum 64 Prozent hinzugewonnen, BMW 116 Prozent.Nimmt die Daimler-Aktie in den nächsten Wochen die psychologisch wichtige Hürde bei 60,00 Euro, lautet das nächste Etappenziel 65,00 Euro, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link