Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:

35,325 EUR -2,27% (01.07.2020, 14:33)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Eurex Optionskürzel Daimler-Aktienoption:

DAI



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (01.07.2020/ac/a/d)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stuttgarter Automobilherstellers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Nachdem der Autotitel in der zweiten Juni-Woche die 40-Euro-Marke habe erobern können, habe das Papier im weiteren Monatsverlauf in den Rückwärtsgang geschaltet. Gestern sei die Nachricht gekommen, dass Daimler verstärkt die Entwicklung Brennstoffzellen-Technologie vorantreiben wolle - immerhin. In Sachen "E-Mobility" fahre man der Konkurrenz dagegen hinterher.Der AKTIONÄR sehe die Daimler-Aktie differenziert. Dass sich die Stuttgarter des Themas "Brennstoffzelle" annehmen würden, sei ein Schritt in die richtige Richtung. Jedoch dürften sich hohe Investitionen in die Elektro-Mobilität und moderne Mobilitäts-Konzepte signifikant auf der "Soll-Seite" bemerkbar machen.Investierte Anleger bleiben im Cockpit sitzen, setzen aber unbedingt einen bremsenden Stopp bei 34,00 Euro, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.07.2020)Börsenplätze Daimler-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:35,70 EUR -1,41% (01.07.2020, 14:48)