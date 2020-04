Börsenplätze Daimler-Aktie:



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. Als Pionier des Automobilbaus gestaltet die Daimler AG auch heute die Zukunft der Mobilität: Die Daimler AG setzt dabei auf innovative und grüne Technologien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeuge, die faszinieren und begeistern. Die Daimler AG investiert seit Jahren konsequent in die Entwicklung alternativer Antriebe mit dem Ziel, langfristig das emissionsfreie Fahren zu ermöglichen. Neben Hybridfahrzeugen bietet die Daimler AG dadurch die breiteste Palette an lokal emissionsfreien Elektrofahrzeugen mit Batterie und Brennstoffzelle. Denn die Daimler AG betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, ihrer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden.



Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium- Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Busses. (09.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Premium-Automobilherstellers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Die Coronavirus-Krise habe bei Daimler für einen starken Rückgang der Verkaufszahlen gesorgt. Im ersten Quartal habe der Konzern weltweit 15 Prozent weniger Fahrzeuge als im gleichen Zeitraum des Vorjahres abgesetzt. Der Absatz der Kleinwagenmarke Smart sei sogar um mehr als 78 Prozent eingebrochen. Was mache die Aktie aus den Vorgaben?Deutliche Rückgänge von mehr als 20 Prozent habe es im wichtigsten Einzelmarkt für Mercedes-Benz in China gegeben, wo die Ausbreitung des Coronavirus früher begonnen habe. Inzwischen laufe das Geschäft dort schon wieder gut an, habe Daimler-Vertriebschefin Britta Seeger gesagt. "Das stimmt uns zuversichtlich." In Europa habe der Absatz im ersten Quartal knapp 16 Prozent unter dem Vorjahreswert gelegen. In den USA seien es hingegen erst knapp fünf Prozent gewesen. Insgesamt habe Daimler im ersten Quartal 547.829 Pkw und Vans verkauft.Der Absatz der Kleinwagenmarke Smart sei um 78 Prozent eingeknickt. Daimler habe den starken Rückgang mit der zusätzlichen Umstellung auf ausschließlich batteriebetriebene Fahrzeuge und das Auslaufen der Vorgängermodelle begründet.Und dennoch erwarte Daimler-Finanzchef Harald Wilhelm im Kerngeschäft im ersten Quartal keinen roten Zahlen. Der Automobil-Hersteller rechne sowohl in der Pkw- und Vans-Sparte sowie auch im Geschäft mit Lkws und Bussen mit einer positiven Marge, wie Wilhelm in einer Telefonkonferenz am Mittwoch gesagt habe.Laut Wilhelm bleibe auch die Dividende fix. Zuletzt habe Daimler seinen Aktionären 0,90 Euro pro Aktie vorgeschlagen.Die Produktion bei Daimler ruhe seit etwa zweieinhalb Wochen in großen Teilen. Nur in einigen besonders wichtigen Bereichen werde noch gearbeitet. Seit Beginn dieser Woche seien die Mitarbeiter in Kurzarbeit. Diese sei jetzt bis Ende April verlängert worden.Die Aussagen von Finanzvorstand Wilhelm würden positiv stimmen. Dass die Absätze in diesem Ausmaß einbrechen würden, sei bereits erwartet worden. Viele Experten hätten sogar mit noch dramatischeren Rückgängen bei den Verkaufszahlen spekuliert.Im Zuge des Abverkaufs an den Märkten sei der Börsenwert von Daimler auf 30 Milliarden Euro zusammen geschmolzen. Kurse um 27 Euro würden sicherlich den ein oder anderen institutionellen Investor anlocken. So könnte Geely durchaus seine Daimler-Position ausbauen, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link