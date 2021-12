Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (06.12.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Premium-Automobilherstellers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Die Abspaltung der Brummi-Sparte und ein Deal mit Factorial Energy hätten der Daimler-Aktie zuletzt wieder deutlichen Rückenwind verliehen. Seit Dienstag vergangener Woche würden Mercedes-Autos und -Lkw getrennte Wege gehen. Soll heißen: Beide Sparten würden dadurch in Zukunft sicherlich flexibler und schneller in ihren Entscheidungen sein.Darüber hinaus habe der Deal mit Factorial Energy für gute Stimmung an der Börse gesorgt. Bereits 2022 wolle Mercedes erste gemeinsam mit dem US-Unternehmen entwickelte Feststoffbatterien testen.Die Daimler-Aktie habe nach dem starken Rücksetzer bis auf 81,50 Euro wieder den Weg nach oben eingeschlagen. Der Blick richte sich auf den kommenden Freitag. Dann werde Daimler Truck erstmals via Spin-off an der Börse notieren. Anleger sollten investiert bleiben, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.12.2021)