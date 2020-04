Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Daimler AG": Keine vorhanden.



Börsenplätze Daimler-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

28,345 EUR +1,50% (23.04.2020, 09:15)



Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:

28,28 EUR +1,54% (23.04.2020, 09:01)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Eurex Optionskürzel Daimler-Aktienoption:

DAI



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. Als Pionier des Automobilbaus gestaltet die Daimler AG auch heute die Zukunft der Mobilität: Die Daimler AG setzt dabei auf innovative und grüne Technologien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeuge, die faszinieren und begeistern. Die Daimler AG investiert seit Jahren konsequent in die Entwicklung alternativer Antriebe mit dem Ziel, langfristig das emissionsfreie Fahren zu ermöglichen. Neben Hybridfahrzeugen bietet die Daimler AG dadurch die breiteste Palette an lokal emissionsfreien Elektrofahrzeugen mit Batterie und Brennstoffzelle. Denn die Daimler AG betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, ihrer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden.



Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium- Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Busses. (23.04.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse Analyst Frank Schwope von der Nord LB:Frank Schwope, Analyst der Nord LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF).Der Autokonzern habe vorläufige Zahlen für das Q1/2020 präsentiert. Demzufolge seien die EBIT des Konzerns bzw. der einzelnen Bereiche wie folgt ausgefallen:- Konzern: EUR 617 Mio. (Q1 2019: EUR 2,798 Mrd.)- Cars & Vans: EUR 510 Mio. (Q1 2019: EUR 1,143 Mrd.)- Trucks & Busses: EUR 247 Mio. (Q1 2019: EUR 553 Mio.)- Mobility: EUR 58 Mio. (Q1 2019: EUR 1,209 Mrd.).Die Netto-Industrieliquidität habe sich auf EUR 9,3 Mrd. belaufen (Q1/2019: EUR 11,0 Mrd.) und der Free Cash Flow des Industriegeschäftes lag bei EUR -2,3 Mrd. (Q1/2019: EUR -2,0 Mrd.).Bereits am 9. April habe Daimler mitgeteilt, dass der Absatz von Mercedes-Benz Cars in Q1/2020 um 17,8% auf 483.241 Einheiten (Mercedes-Benz -14,9%, Smart -78,3%) gesunken sei.Für das Gesamtjahr 2020 erwarte der Vorstand nun, dass Umsatz und EBIT unter dem Vorjahresniveau liegen würden.Die Zahlen für das Q1/2020 seien - wenig überraschend - stark eingebrochen. Die Werte für Q2 könnten noch schlechter ausfallen. Die Coronavirus-Krise sei von den wirtschaftlichen Auswirkungen her nach Meinung des Analysten deutlich gravierender als 9/11 oder die Finanzkrise. Nach den katastrophalen Jahreszahlen für das Geschäftsjahr 2019 habe Daimler bereits stark unter Druck gestanden. Daimler ist bei der Elektromobilität ins Hintertreffen geraten, zudem scheinen immer höhere Belastungen aus dem Diesel-Skandal anzufallen, so Frank Schwope, Analyst der Nord LB. Die Coronavirus-Krise erhöhe den Druck auf den Konzern noch einmal. Eine Folge der Krise werde eine Konsolidierungswelle in der Automobil-Industrie sein. Übernahmen oder Fusionen dürften in den kommenden Quartalen und Jahren verstärkt erfolgen. FIAT Chrysler und der PSA-Konzern würden erst der Anfang sein, andere würden folgen.1. Das deutsch-deutsche Modell mit BMW, wo bereits Kooperationen bestünden2. das deutsch-französisch-japanische Modell mit den bereits kapitalmäßig verflochtenen Partnern Renault (und Nissan, sofern sich dieses Unternehmen nicht aus der bisherigen Allianz verabschiede) und3. das deutsch-schwedisch-chinesische Modell mit dem Daimler-Großaktionär Geely (10%) und dem "Schwesterunternehmen" Volvo (insbesondere hier dürfte aber wohl die Politik Bedenken haben).Möglicherweise würden Regierungen aber auch protektionistische Maßnahmen erlassen, um "nationale Interessen" zu schützen und "feindliche" Übernahmen zu verhindern.Marktbedingt hebt Frank Schwope, Analyst der Nord LB, das Kursziel für die Daimler-Aktie von EUR 22,00 auf EUR 26,00 an und bestätigt zugleich das Rating "halten" für die Daimler-Aktie. (Analyse vom 23.04.2020)