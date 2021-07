Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

Hannover (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) von 75 auf 71 Euro.Der Stuttgarter Autokonzern habe trotz Corona-Krise und Chipmangel mit starken Zahlen für das erste Halbjahr 2021 überrascht, die sich allerdings im zweiten Halbjahr nicht einfach so fortschreiben lassen dürften, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Dies drücke auch die verschlechterte Absatzprognose des Vorstands aus. Die starken Ergebnisse dürften auch auf massiven Sparmaßnahmen, nachgeholten Autokäufen und einer Konzentration auf margenstarkes Geschäft beruhen. Auch wenn Daimler bei der Elektromobilität bisher eher hinterhergefahren sei, sollte hier nun auch infolge des Konkurrenzdrucks eine erhebliche Beschleunigung einsetzen. Die Elektromobilität stelle die erste Stufe der Disruption der Automobilindustrie dar, bei der die deutschen Hersteller zwar Anfangsprobleme gehabt hätten, aber insgesamt doch deutlich besser mithalten könnten als die etablierten südeuropäischen oder amerikanischen Konzerne. Härter treffen werde die Automobilindustrie dann die zweite Disruptionsstufe, das Autonome Fahren. Mit dieser sei ab Ende der Dekade zu rechnen. Einige Hersteller könnten dann zu reinen Auftragsfertigern degradiert werden, wenn es sie nicht sogar ganz "zerlege". Nach dem Herauslösen der Daimler Trucks Ende des Jahres könnte für Mercedes-Benz ein stärkeres Heranrücken an BMW oder den 10%-Eigner Geely/Volvo Sinn machen.Frank Schwope, Analyst der NORD LB, erachtet das gegenwärtige Bewertungsniveau der Daimler-Aktie als angemessen und bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung mit dem neuen Kursziel von 71 Euro (alt: 75 Euro). (Analyse vom 21.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Daimler-Aktie: