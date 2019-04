Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. Als Pionier des Automobilbaus gestaltet die Daimler AG auch heute die Zukunft der Mobilität: Die Daimler AG setzt dabei auf innovative und grüne Technologien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeuge, die faszinieren und begeistern. Die Daimler AG investiert seit Jahren konsequent in die Entwicklung alternativer Antriebe mit dem Ziel, langfristig das emissionsfreie Fahren zu ermöglichen. Neben Hybridfahrzeugen bietet die Daimler AG dadurch die breiteste Palette an lokal emissionsfreien Elektrofahrzeugen mit Batterie und Brennstoffzelle. Denn die Daimler AG betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, ihrer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden.



Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium- Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Busses. (30.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Daimler stelle den Verkauf des Zweisitzers Smart in den USA und Kanada ein. Der rückläufige US-Automarkt und hohe Kosten für die Anpassung des Smart an die US-Vorschriften hätten für das Aus des Kleinwagens gesorgt. Dafür setze Daimler mit smart in Zukunft verstärkt auf China. Dafür habe Daimler den Autobauer Geely mit ins Boot geholt. Ein guter Deal. Die Aktie setze in der Zwischenzeit ihre Aufwärtsbewegung fort.Daimler stelle den Verkauf des Zweisitzers Smart in den USA und in Kanada mit Ablauf des aktuellen Modelljahrs ein. Ein Grund sei der rückläufige Markt insbesondere für Kleinstwagen in den beiden Ländern.Hinzu würden in den nächsten Jahren hohe Kosten für die Anpassung des Modells an die US-Vorschriften entstehen. Smart habe in den USA im März nach eigenen Angaben lediglich 90 Fahrzeuge verkauft. Kein Problem: Denn der Smart könnte in Zukunft in China ganz groß heraus kommen. Dazu werde das Joint Venture mit Partner Geely beitragen. In einem gemeinsamen Unternehmen mit Sitz in China würden Daimler und Geely die Marke Smart weiterentwickeln und kleinen Flitzer als Elektroversion ab 2022 auf dem Weltmarkt vertreiben.Der Elektro-Smart habe sicherlich gute Voraussetzungen, in den nächsten Monaten fleißig Punkte zu sammeln. China sei der größte Markt für Elektroautos. Die Regierung plane zwar, die Subventionen für E-Autos in China drastisch zu kürzen, dennoch sei und bleibe China der Trendsetter in Sachen E-Mobility. Die Zahl der E-Autos in Chinas solle sich den nächsten Jahren von 1,27 Millionen auf 7,00 Millionen steigern.Die Aktie schneide in den letzten Wochen weitaus besser ab als der DAX. Das könnte so weiter gehen. Die Konsolidierung sei bis nahezu exakt auf die Ausbruchslinie bei 57,36 Euro gelaufen. Am Montag sei es bereits wieder nach oben gegangen. Jetzt gelte es, die Hürde bei 60,38 Euro aus dem Weg zu räumen. Der nächste stärkere Widerstand warte dann im Bereich von 63,50 Euro!Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Daimler.Börsenplätze Daimler-Aktie: