Börsenplätze Daimler-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

71,61 EUR -0,73% (16.12.2021, 14:40)



XETRA-Aktienkurs Daimler-Aktie:

71,50 EUR +0,53% (16.12.2021, 14:25)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



NASDAQ OTC-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (16.12.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Premium-Automobilherstellers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Mit der Abspaltung der Brummi-Sparte trage der Stuttgarter Konzern der Tatsache Rechnung, dass das Auto- und das Lkw-Geschäft keinerlei Gemeinsamkeiten hätten. Mercedes-Benz könne sich mehr auf die Wachstums- und Profitabilitätschancen im Autogeschäft fokussieren. Die meisten Analysten würden daher weiter den Daumen für die Daimler-Aktie heben.23 der 31 Experten, die sich näher mit der Daimler-Aktie beschäftigen würden, würden den Titel zum Kauf empfehlen. Das höchste Kursziel komme mit 114 Euro von der Société Générale. Mit einem fairen Wert von nur 70 Euro zeige sich Morgan Stanley deutlich pessimistischer. Das durchschnittliche Kursziel der Experten liege aktuell bei 86,55 Euro - also rund 20% über dem aktuellen Kursniveau.Ein Blick auf den Chart zeige: Die Daimler-Aktie habe in den letzten Wochen und Monaten deutlich zulegen können und notiere in Schlagdistanz zum Jahreshoch. Bleibet das Marktumfeld in den letzten Handelstagen des Jahres stabil, könnte diese Marke noch hochgesetzt und ein prozyklisches charttechnisches Kaufsignal generiert werden."Der Aktionär" halte an seiner grundlegend optimistischen Einschätzung fest. Der Konzern werde durch die Abspaltung der Brummi-Sparte deutlich flexibler und schneller. Neue Allianzen seien denkbar. Die Richtung stimme - operativ und bei der Daimler-Aktie. Anleger sollten dabeibleiben. Das Kursziel laute weiter 85 Euro, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.12.2021)Hinweis:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Daimler.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link