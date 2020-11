Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:

47,02 EUR -0,38% (04.11.2020, 12:59)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Eurex Optionskürzel Daimler-Aktienoption:

DAI



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (04.11.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Sorgen vor einem zweiten Wahlsieg Donald Trumps und damit weiteren vier Jahren USA unter der Präsidentschaft des Republikaners hätten am Mittwoch die Autobranche unter Druck gesetzt. Unter Trump würden Börsianer weitere vier Jahre mit Handelskonflikten zwischen den USA und Europa und den USA und China erwarten. Erneut könnten Zölle auf die Einfuhr von Automobilen drohen. Folglich gehöre die Daimler-Aktie heute zu den Verlierern im DAX. Das positive Chartbild bleibt aber intakt. Die Daimler-Aktie bekomme Unterstützung von der 50-Tage-Linie, die aktuell bei 46,04 Euro verlaufe.Fazit: Anleger sollten sich durch die aktuelle Schwäche nicht aus der Ruhe bringen lassen. "Der Aktionär" sei nach wie vor für die Daimler-Aktie positiv gestimmt. Der Ausbau der Elektromobilität gehe voran und die Factory56 zeige die Richtung an: Mehrere Plattformen in einem Werk und das hocheffizient. Das Kursziel bleibe bei 55 Euro, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.11.2020)Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Daimler.Börsenplätze Daimler-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:47,305 EUR -0,92% (04.11.2020, 13:14)