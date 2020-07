Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (17.07.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) von 28 auf 36 Euro.Die infolge der Corona-Krise schwerer als je zuvor zu schätzenden Q2-Zahlen seien besser ausgefallen als von den Marktteilnehmern erwartet, was der Stuttgarter Autokonzern erfreulicherweise insbesondere auf eine über den Erwartungen liegende Markterholung und einen starken Juni zurückführe, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Vor allem die Absatzzahlen in China hätten sich in den letzten Monaten deutlich verbessert gezeigt und würden Hoffnung für eine ähnliche Entwicklung in Europa und den USA machen. Trotz dem gehe Schwope davon aus, dass Autoproduktion und -Absatz im Jahr 2020 gegenüber dem Jahr 2019 weltweit um 15 bis 25% einbrechen würden, so dass der Daimler-Konzern 2020 nur ca. 1,8 bis 2 Mio. Pkw (2019: 2,4 Mio.) verkaufen könne.Die Rückgänge der Gewinngrößen würden prozentual deutlich höher ausfallen. Nach den katastrophalen Jahreszahlen für das Geschäftsjahr 2019 sei Daimler bereits stark unter Druck gestanden. Das Unternehmen sei bei der Elektromobilität ins Hintertreffen geraten, zudem schienen immer höhere Belastungen aus dem Diesel-Skandal anzufallen. Die Corona-Krise erhöhe den Druck auf den Autokonzern noch einmal. Eine Folge der Krise werde eine Konsolidierungswelle in der Automobilindustrie sein. Übernahmen oder Fusionen dürften in den kommenden Jahren verstärkt erfolgen. FIAT Chrysler und der PSA-Konzern würden erst der Anfang sein, andere würden folgen. Angesichts der Krise, aber auch mit Blick auf die disruptiven Zeiten sei vielleicht auch für Daimler die Zeit gekommen, über einen Zusammenschluss nachzudenken. Zumindest dürften Kooperationen und Allianzen branchenweit in den nächsten Quartalen deutlich zunehmen.Frank Schwope, Analyst der NORD LB, hebt das Kursziel für die Daimler-Aktie von 28 auf 36 Euro an und bestätigt zugleich in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für das Wertpapier. (Analyse vom 17.07.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Daimler AG: Keine vorhanden.Börsenplätze Daimler-Aktie: