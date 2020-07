ISIN Daimler-Aktie:

Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (17.07.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) von 38,00 Euro auf 39,00 Euro.Der Autokonzern habe Q2-Eckdaten vorgelegt, die stark von der Covid-19-Pandemie geprägt seien (negative Ergebnisse), die aber deutlich über den (Markt-)Erwartungen liegen würden (berichtetes EBIT: -1,68 (Vj.: -1,56; Analystenschätzung: -1,85; Marktkonsens: -2,11) Mrd. Euro; bereinigtes EBIT: -0,71 (Vj.: +2,45; Analystenschätzung: -1,30; Marktkonsens: -1,72) Mrd. Euro; freier Cashflow des Industriegeschäfts: +0,69 (Vj.: -1,30; Marktkonsens: -2,11) Mrd. Euro). Daimler habe noch Anfang Juli (Unternehmensmitteilung zur Hauptversammlung) einen negativen freien Cashflow des Industriegeschäfts prognostiziert. Die Sonderbelastungen (974 Mio. Euro) seien deutlich höher, als von Diermeier unterstellt (550 Mio. Euro), ausgefallen. Die Nettoliquidität habe sich im Quartalsverlauf erhöht (per 30.06.2020: rund 9,5 Mrd. Euro; 31.03.2020: 9,26 Mrd. Euro). Es sei zu konstatieren, dass für Q2 besonders hohe Prognoseunsicherheiten aufgrund der Covid-19-Pandemie bestanden hätten. Diermeier habe seine Erwartungen teilweise angepasst (u.a. EPS 2020e: 0,12 (alt: 0,05) Euro).Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Daimler-Aktie in Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate) <10% weiterhin mit dem Rating "halten". (Analyse vom 17.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:39,045 EUR +2,35% (17.07.2020, 10:18)Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:39,12 EUR +3,85% (17.07.2020, 10:03)