Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (13.04.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Am Donnerstag werde Daimler das neue Elektroauto-Flaggschiff EQS vorstellen. Die Erwartungen seien hoch. "Nach allem was man bisher so gesehen und gehört hat der EQS das Zeug Technologieführer zu werden", habe Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer gegenüber dem "Aktionär" gesagt. Die Analysten würden ebenfalls bullish bleiben. Die SocGen habe das Kursziel für die Daimler-Aktie nach oben geschraubt.Daimler werde seine Elektro-Luxuslimousine EQS am Donnerstag um 18 Uhr vorstellen. Anleger dürfen gespannt sein, was Daimler für Features in seinen Stromer gepackt habe.Das Modell werde einen attraktiven Nutzen bringen, aber wegen des höheren Aufwands für Elektroauto-Komponenten noch nicht an die Gewinne seines verbrennungsmotorischen Geschwisters, der S-Klasse, heranreichen, habe Daimler-CEO Ola Kallenius in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung gesagt."Die Logik bleibt dieselbe: Das Top-Segment verspricht die beste Gewinnmarge", habe Källenius ergänzt."Der EQS zeigt - ebenso wie die VW-Strategien - dass der VW-Konzern und Daimler in der neuen Autowelt wieder da sind. Der Übergang in das vollelektrische Auto hat im VW-Konzern und jetzt auch bei Daimler mit EQS und EQA richtig Fahrt aufgenommen. Die Zeit der Verbrennungsmotoren und Plug-Ins geht zu Ende", so Ferdinand Dudenhöffer.Eine Schippe drauf habe die französische Großbank Société Generale (SocGen) gelegt. Analyst Stephen Reitman habe das Kursziel für Daimler vor der Präsentation der neuen Elektroauto-Limousine EQS von 80 auf 100 Euro angehoben. Das Modell setze neue Maßstäbe und dürfte im Segment der Luxuswagen zu einer größeren Akzeptanz für Elektroantriebe beitragen, so Reitman. Höhere Schätzungen für den operativen Gewinn (EBIT) habe er mit dem für Mercedes besser werdenden Marktumfeld begründet.Anleger dürften auf die Präsentation des EQS gespannt sein. Die Aktie bleibe weiterhin aussichtsreich. Der Aufwärtstrend sei nach wie vor intakt. Nächstes Etappenziel ist die Marke von 80 Euro, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.04.2021)Mit Material von dpa-AFX