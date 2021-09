Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

71,64 EUR -0,84% (17.09.2021, 15:49)



XETRA-Aktienkurs Daimler-Aktie:

71,92 EUR -0,29% (17.09.2021, 15:35)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



NASDAQ OTC-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Seit Monaten pendele die Daimler-Aktie in einer Seitwärtsrange zwischen 68 und 80 Euro. Auch am Freitag bewege sich der DAX-Titel kaum. Doch das könnte sich in Zukunft wieder ändern. Für JPMorgan gehöre das Papier des Stuttgarter Autobauers zu den Favoriten in der Branche. Die US-Bank warne jedoch vor anhaltenden Risiken für den Sektor. JPMorgan-Analyst Jose Asumendi habe daher sein Kursziel von 100 auf 98 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "overweight" belassen.Mit der positiven Analystenstimme im Rücken könnte die Daimler-Aktie nun wieder in Richtung des horizontalen Widerstands bei 77,50 Euro klettern. Erst mit dem Sprung über 80 Euro wäre der Weg aber wirklich frei. Bis dahin bleibe die Daimler-Aktie eine Halteposition, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.09.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Daimler-Aktie: