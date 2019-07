Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

49,915 EUR +1,87% (01.07.2019, 09:49)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Eurex Optionskürzel Daimler-Aktienoption:

DAI



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. Als Pionier des Automobilbaus gestaltet die Daimler AG auch heute die Zukunft der Mobilität: Die Daimler AG setzt dabei auf innovative und grüne Technologien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeuge, die faszinieren und begeistern. Die Daimler AG investiert seit Jahren konsequent in die Entwicklung alternativer Antriebe mit dem Ziel, langfristig das emissionsfreie Fahren zu ermöglichen. Neben Hybridfahrzeugen bietet die Daimler AG dadurch die breiteste Palette an lokal emissionsfreien Elektrofahrzeugen mit Batterie und Brennstoffzelle. Denn die Daimler AG betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, ihrer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden.



Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium- Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Busses. (01.07.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper von "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Daimler stecke in der Krise. Der Autobauer müsse wegen des Abgasskandals massenhaft Autos zurückrufen. Und für 2019 rechne Daimler-Chef Ola Källenius mit weniger Gewinn als geplant. Hinzu kämen hohe Kosten für den Ausbau der E-Mobilität, Wasserstoffautos und autonomes Fahren. Wie gehe es mit der Aktie weiter?Daimler habe die Rückstellungen für verschiedene laufende behördliche Verfahren um einen hohen dreistelligen Millionenbetrag nach oben geschraubt. Das werde vor allem auf das Ergebnis im zweiten Quartal drücken. Der neue Daimler-Chef Ola Källenius habe längst reagiert und dem Autobauer ein Sparprogramm verordnet.Ob das reichen werde? Die Analysten jedenfalls seien sich uneins, was die weitere Entwicklung der Daimler-Aktie angehe. Die DZ BANK habe den fairen Wert für Daimler von 45 auf 40 Euro gesenkt. Im Automobilsektor dürfte die erhoffte Erholung im zweiten Halbjahr 2019 ausbleiben, habe Analyst Michael Punzet in einer Branchenstudie geschrieben. Bei Daimler erscheine eine weitere Gewinnwarnung wahrscheinlich.Die US-Investmentbank Morgan Stanley halte dagegen. Analyst Harald Hendrikse sehe Kurspotenzial für die Daimler-Aktie bis 62 Euro. Die Stimmung für Autowerte sei weiter extrem schwach, habe Hendrikse in einer Studie geschrieben. Dies eröffne taktische Kaufchancen.Ein Kaufsignal ergibt sich, sobald die Daimler-Aktie die wichtige 200-Tage-Linie bei 51,60 Euro knackt, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Daimler-Aktie:Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:49,90 EUR +1,99% (01.07.2019, 09:34)