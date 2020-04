Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Daimler.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Premium-Automobilherstellers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Die Autohersteller seien von der Corona-Krise schwer getroffen. In vielen Fabriken stünden die Bänder still. Nach dem Absturz der Neuverkäufe in China seien auch die Neuzulassungen in Deutschland um 38 Prozent eingebrochen. J.P. Morgan habe unter diesen Voraussetzungen das Kursziel für die Daimler-Aktie erneut zurückgenommen.In Deutschland seien die Neuzulassungen im März um knackige 38 Prozent zurückgegangen, wie der Branchenverband VDA am Freitag gemeldet habe. Das sei der höchste Rückgang seit der Wiedervereinigung gewesen. Gleichzeitig hätten die Hersteller 37 Prozent weniger Autos produziert. Doch die große Phase der Unsicherheit dürfte für die deutsche Schlüsselindustrie jetzt erst richtig beginnen."Wir stehen vor einer Herausforderung in bisher nie gekanntem Ausmaß", habe VDA-Präsidentin Hildegard Müller gesagt. Wie lange die Krise anhalte, sei unklar. Der Branchenexperte Stefan Bratzel erwarte, dass der globale Automarkt in diesem Jahr um 17 und in Europa um 21 Prozent absacken könnte - ein noch relativ optimistisches Szenario, das von Beschränkungen des öffentlichen Lebens auf höchstens acht Wochen ausgehe. Es werde "erhebliche Verwerfungen" geben.Bei Daimler sollte eigentlich das Sparprogramm von Vorstandschef Ola Källenius Fahrt aufnehmen. Nach einem harten Jahr mit Gewinneinbruch habe der Konzern schon genug Probleme. Seit zwei Wochen stehe die Produktion nun weitgehend still, am Montag würden Zehntausende Beschäftigte für zunächst zwei Wochen in Kurzarbeit gehen. In einem Überlebenskampf sehe er Daimler nicht, habe Källenius in einem BBC-Interview gesagt. Aber klar sei: Sehr lange dürfe der Zustand nicht anhalten. Zur Sicherheit habe Daimler mit mehreren Banken eine Vereinbarung über eine neue Kreditlinie von 12 Milliarden Euro geschlossen.Viele Analysten hätten in den letzten Wochen die Daimler-Aktie auf ihre Verkaufslisten gepackt. Vergangene Woche unter anderem Goldman Sachs, Jefferies und Metzler. Am Montag habe J.P. Morgan nachgezogen.Die US-Bank habe das Kursziel für Daimler um zwei Euro auf 29 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "overweight" belassen. In einer am Montag vorliegenden Branchenstudie habe Analyst Jose Asumendi nun schon zum zweiten Mal im Zuge der COVID-19-Krise seine Gewinnschätzungen für den europäischen Autosektor gekürzt. Er rechne nun 2020 mit einem weltweiten Rückgang der Autoproduktion von 19 Prozent im Jahresvergleich, nachdem er zuvor einen Rückgang von neun Prozent prognostiziert habe.Und dennoch: Zugegeben, es werde für die Automobil-Hersteller nicht einfach werden, die derzeitige Krise und im Anschluss den Umbruch weg von der Cash-Cow der vergangenen Jahre, dem Verbrennungsmotor, hin zur Elektromobilität zu meistern. Nicht einfach, aber machbar. Der Börsenwert von Daimler sei bis auf knapp 30 Milliarden Euro zusammengeschmolzen. Gut möglich, dass institutionelle Investoren dieses Kursniveau nutzen würden, um bestehende Positionen auszubauen. Durchaus möglich sei auch, dass die Bundesregierung mit einem Konjunkturprogramm im zweiten Halbjahr besonders die Automobil-Hersteller unterstützen werde.Die Daimler-Aktie ist zwischen 25 Euro und 27 Euro eine erste kleine Position wert, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.04.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link