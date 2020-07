Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:

Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (14.07.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) von 34,00 Euro auf 38,00 Euro.Der Absatz der Pkw-Kernmarke Mercedes-Benz sei zwar in Q2 2020 um 20% (Q1 2020: -15%) y/y gesunken, damit stelle sich die Absatzentwicklung aber erneut besser als bei den Marken BMW (-23% y/y; Q1 2020: -20% y/y) und Audi (-21% y/y; Q1 2020: -23% y/y) dar. Laut Daimler werde der Konzern für das Q2 2020 ein negatives bereinigtes EBIT sowie einen negativen freien Cashflow im Industriegeschäft ausweisen. Ferner würden in Q2 2020 infolge von Restrukturierungsmaßnahmen (Straffung des Produktionsnetzwerks) Sonderbelastungen (Wertberichtigungen) im mittleren dreistelligen Mio.-Euro-Bereich anfallen.Die Stilllegung (vorerst) der Entwicklungskooperation für automatisiertes Fahren mit BMW zeige nach Erachten des Analysten die technologischen Herausforderungen des automobilen Strukturwandels (CAM-Studie: deutsche Autobauer hätten relevante Innovationsdefizite bei E-Mobilität, Vernetzung, autonomes Fahren). Mit NVIDIA (strategische Partnerschaft geschlossen) sei aber nach Meinung des Analysten mehr als ein "Ersatz" gefunden worden. Jedoch erhöhe sich die Abhängigkeit von (branchenfremden) Externen und erodiere gleichzeitig die eigene Wertschöpfung. Mercedes-Benz als Premiumhersteller stehe nach Ansicht des Analysten unter einem sehr hohen Innovationsdruck.Diermeier habe seine Schätzungen teilweise angepasst (u.a. EPS 2020e: 0,05 (alt: 0,83) Euro). Die Unsicherheiten über den Verlauf der Konjunkturerholung (V, U oder L) seien nach wie vor sehr hoch.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Daimler-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:36,80 EUR +0,90% (14.07.2020, 11:50)