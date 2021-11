Börsenplätze Daimler-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

84,59 EUR -3,93% (26.11.2021, 12:01)



XETRA-Aktienkurs Daimler-Aktie:

84,52 EUR -4,37% (26.11.2021, 11:47)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



NASDAQ OTC-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (26.11.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Premium-Automobilherstellers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Die Daimler-Aktie habe sich in dieser Woche von ihrer schwachen Seite gezeigt. Obwohl der Koalitionsvertrag der künftigen Ampel-Regierung dem Stuttgarter Autobauer v.a. beim Ausbau ihres Ladenetzes in die Karten spiele, würden nun die Corona-Ängste für das Ende des kurzfristigen Aufwärtstrends sorgen. Darauf müssten Anleger jetzt achten.Bisher sei es für die Daimler-Aktie in den letzten zwei Monaten wie am Schnürchen gelaufen. Nachdem die horizontale Unterstützung bei 68 Euro erfolgreich getestet worden sei, sei der Wert steil nach oben geklettert. Dabei sei sowohl der Sprung über die massive Widerstandszone zwischen 77,44 und 77,99 Euro als auch über das Mehrjahreshoch bei 80,41 Euro gelungen.Beflügelt von diesen Kaufsignalen habe der Titel Anfang November das charttechnische Kursziel von 88 Euro erreicht. Selbst das 2015er-Zwischenhoch bei 91 Euro habe letzte Woche noch gerissen werden können. Nachdem die Daimler-Aktie bereits am Mittwoch unter die kurzfristige Aufwärtstrendlinie bei 90,30 Euro gefallen sei, sorge nun die Verunsicherung über die neue Corona-Variante in Südafrika für eine angespannte Stimmung am Gesamtmarkt. Folglich sei sie zu Handelsbeginn um rund 4% abgestürzt und notiere jetzt nur noch knapp über der Unterstützung am GD50, der bei 82,75 Euro verlaufe. Sollte auch diese Unterstützung keinen Halt bieten, rücke die Kreuzunterstützung bei 80,41 Euro in den Fokus. Diese gehe von der mittelfristigen Aufwärtstrendlinie sowie dem ehemaligen Mehrjahreshoch aus.Nach dem Schock am Morgen sei der kurzfristige Aufwärtstrend beendet. Die Daimler-Aktie sei innerhalb weniger Tage von überkauft zu überverkauft gewechselt. Solange der GD50 und die eben genannte Kreuzunterstützung halten würden, bestehe noch kein Handlungsbedarf. Der Stopp liege nach wie vor bei 74 Euro, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.11.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Daimler.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link