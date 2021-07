Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



NASDAQ OTC-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (22.07.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Der Stuttgarter Autokonzern habe am Mittwoch gute Zahlen für das zweite Quartal bekanntgegeben. Lediglich der Ausblick für die Auto-Sparte habe kurzfristig für lange Gesichter gesorgt. Mercedes-Benz gehe nicht mehr von einer deutlichen Steigerung gegenüber dem Vorjahr aus, sondern von Verkäufen auf Vorjahresniveau. Und dennoch drehe die Daimler-Aktie wieder auf. Heute könnte das Papier weitere positive Impulse durch den Investorentag bekommen.Der Autobauer wolle um 13:00 Uhr seine aktualisierten Planungen für das näher rückende Elektrozeitalter vorstellen. Zu den Inhalten habe sich der Konzern vorab nicht geäußert - allerdings werde damit gerechnet, dass die bisherigen Ziele nachgeschärft würden. Bislang habe sich Daimler u.a. zur Maßgabe gesetzt, dass Elektro- und Hybridfahrzeuge bis zum Jahr 2030 die Hälfte des eigenen Pkw-Absatzes ausmachen sollen. Zudem solle die gesamte Mercedes-Neuwagenflotte spätestens im Jahr 2039 CO2-neutral sein.Erneut habe die horizontale Unterstützung bei 69,36 Euro gehalten. Die Daimler-Aktie habe im Anschluss wieder den Weg nach oben eingelegt. Nächster Wiederstand nach oben sei die Marke von 72,50 Euro. Im Anschluss könne die Daimler-Aktie bis zur 100-Tage--Linie bei 74,20 Euro klettern. Anleger sollten investiert bleiben, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.07.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Daimler.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Daimler-Aktie: