Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Der Stuttgarter Autokonzern bringe derzeit gute Nachrichten am laufenden Band. Daimler sei mit einem deutlichen Absatzplus ins neue Jahr gestartet. Im Januar seien mit 178.679 Autos der Stammmarke Mercedes-Benz und damit weltweit 10,5% mehr Pkw an die Händler abgesetzt worden als im Vorjahresmonat, Bei den Vans habe es mit 23.014 Fahrzeugen für ein Plus von 7% gereicht. Von der Kleinwagenserie Smart seien 2.733 Autos an die Händler gegangen, ein Plus von 29,6%. Darüber hinaus habe sich der für die deutschen Autobauer immens wichtige chinesische Automarkt zum Jahresbeginn weiter deutlich belebt.Gute News von Daimler. Außerdem stütze weiterhin die geplante Abspaltung der Lkw-Sparte. Dadurch werde Daimler in Zukunft agiler und flexibler. Viele Analysten hätten im Anschluss ihre Kursziele angehoben.Die Daimler-Aktie habe zuletzt mehrere starke Widerstände überwunden. Eine Konsolidierung wäre nach dem starken Anstieg der letzten Tage aber wünschenswert. Anleger sollten investiert bleiben. Das Kursziel laute 75 Euro, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Daimler-Aktie: