Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (04.08.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Chinas Fahrzeugabsatz sei im Juli ersten Daten des Herstellerverbands CAAM zufolge deutlich gesunken. Die Zahl der verkauften Fahrzeuge sei im Vergleich zum Vorjahr um knapp 14% auf 1,82 Mio. Stück gefallen, wie aus den vom CAAM am Mittwoch veröffentlichten Eckdaten zum vergangenen Monat hervorgehe. Der Absatz von Fahrzeugen sei damit den zweiten Monat in Folge gesunken.Trotz des Rückgangs im Juni und Juli habe der Absatz von Fahrzeugen in den ersten sieben Monaten im Vergleich zum von Corona geprägten Vorjahr noch um fast ein Fünftel auf 14,7 Mio. Stück zugelegt. Der Verband CAAM habe Anfang Juli seine Absatzprognose für das laufende Jahr erhöht und rechne 2021 mit einem Plus von 6,7% auf 27 Mio. Fahrzeuge. Es wäre das erste Wachstum des einst rasant wachsenden weltgrößten Marktes seit 2017.China sei mit Abstand der wichtigste Einzelmarkt der deutschen Autokonzerne. Mercedes-Benz könne sich allerdings auch oftmals von Rückschlägen im Massenmarkt abkoppeln, da man auf Premium- und Luxusautos setze.Zuletzt hatte die Daimler-Aktie durch die Veröffentlichung des weiteren Fahrplans zur Abspaltung der Brummi- und Bussparte Auftrieb bekommen. Der gute Newsflow habe sie wieder angetrieben. Die China-Daten sollten keine großen Einflüsse auf das Papier haben - langfristig sei der Trend intakt. Nachdem die Daimler-Aktie die 50-Tage-, als auch die 100-Tage-Linie geknackt habe, liege das nächte Ziel bei 80 Euro, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.08.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Daimler.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link