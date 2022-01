Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Daimler.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Daimler-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

72,42 EUR -2,31% (20.01.2022, 15:49)



XETRA-Aktienkurs Daimler-Aktie:

72,34 EUR -2,90% (20.01.2022, 15:36)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



NASDAQ OTC-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (20.01.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Mercedes-Benz setze für die nächste Generation an Fahrzeugen mit Assistenzsystemen für teilautonomes Fahren auf Lasersensoren von Luminar Technologies . Dafür kaufe sich Mercedes mit einem Minderheitsanteil bei der US-Firma ein.Das Unternehmen aus Orlando, Florida, sei erst 2021 an die Börse gegangen. Die Investoren würden Lidar-Spezialisten einen Börsenwert von rund 4,8 Milliarden Dollar "spendieren". Bei einem Umsatz von knapp 130 Millionen Dollar für 2022.Wieviele Fahrzeuge und welche Modelle mit der Technologie von Luminar ausgestattet werden sollten, habe Daimler nicht kommentieren wollen.Hintergrund des Investments von Daimler: Lidar (light detection and ranging) sei eine Methode zur optischen Abstands- und Geschwindigkeitsmessung. Lidar werde als entscheidende Sicherheitstechnik auf dem Weg zu selbstfahrenden Fahrzeugen gesehen.Im Gegensatz zu vielen anderen Herstellern setze Elektroauto-Pionier Tesla nur auf Kameras und verzichte derzeit noch auf die Lidar-Technologie.Auch für Daimler stelle der Deal einen gelungenen Schachzug dar. Derzeit befinde sich die Aktie aus charttechnischer Sicht allerdings im Konsolidierungsmodus. Dabei müsse der Doppelboden bei 67,27 Euro halten.Anleger bleiben investiert, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur Daimler-Aktie. (Analyse vom 20.01.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte: