Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (23.03.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Das Papier des Stuttgarter Autokonzerns sei durch den anhaltend guten Newsflow und zusätzlichen Rückenwind durch VW jüngst auf ein neues Mehrjahreshoch gestiegen. Auch wenn heute die Anleger Gewinne mitnehmen würden, notiere die Daimler-Aktie weiter über der 70-Euro-Marke. Das technische Bild sehe beim DAX-Titel damit weiterhin gut aus.Seit dem März-Tief 2020 bei 21,47 Euro befinde sich die Daimler-Aktie in einer Aufwärtsbewegung. Am 3. Februar habe das Papier aus dem langfristigen Abwärtstrend (seit März 2015) ausbrechen können. Am Montag habe der Titel bei 74,66 Euro dann ein Mehrjahreshoch markiert.Aktuell notiere die Aktie ca. 2,5% leichter und halte damit im DAX die rote Laterne. Auf dem Weg nach oben müsste die Marke bei 74,66 Euro überwunden werden. Danach rücke das Zwischenhoch aus dem Januar 2018 bei 76,45 Euro ins Blickfeld. Ihr Allzeithoch habe die Daimler-Aktie im März 2015 bei 96 Euro markiert. Sollte es kurzfristig zu weiteren Abgaben bei Daimler kommen, sei eine Unterstützung im Bereich zwischen 67 und 68 Euro auszumachen. Danach wäre die 60-Euro-Marke eine starke Unterstützung.Für Daimler sehe es sowohl fundamental als auch charttechnisch gut aus. Die heutigen Gewinnmitnahmen seien nach der jüngsten Rally völlig normal. Mit weiteren guten (Branchen-)News sei ein Angriff auf das Hoch aus dem Jahr 2018 in naher Zukunft möglich. Investierte Anleger sollten weiter an Bord bleiben, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.03.2021)