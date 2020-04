WKN Daimler-Aktie:

710000



Eurex Optionskürzel Daimler-Aktienoption:

DAI



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. Als Pionier des Automobilbaus gestaltet die Daimler AG auch heute die Zukunft der Mobilität: Die Daimler AG setzt dabei auf innovative und grüne Technologien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeuge, die faszinieren und begeistern. Die Daimler AG investiert seit Jahren konsequent in die Entwicklung alternativer Antriebe mit dem Ziel, langfristig das emissionsfreie Fahren zu ermöglichen. Neben Hybridfahrzeugen bietet die Daimler AG dadurch die breiteste Palette an lokal emissionsfreien Elektrofahrzeugen mit Batterie und Brennstoffzelle. Denn die Daimler AG betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, ihrer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden.



Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium- Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Busses. (29.04.2020/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Daimler-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Stuttgarter Automobilherstellers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Ein dickes Brett habe die Daimler-Aktie aktuell zu bohren. Gemeint sei die Widerstandszone aus einem Fibonacci-Level (28,92 EUR), den Hoch- und Tiefpunkten der Jahre 2009, 2010 und 2011 bei rund 30 EUR sowie der unteren Begrenzung des seit März 2015 bestehenden Baissetrendkanals (akt. bei 30,03 EUR). Der Respekt der Marktteilnehmer vor der beschriebenen Kumulationszone spiegele sich in den jüngsten Innenstäben wider: Seit vier Wochen verharre die wöchentliche Schwankungsbreite innerhalb des Pendants der dynamischen Erholungskerze von Ende März. Kurzfristig würden die jüngsten Wochenhochs bei 30,93/30,98 EUR hervorstechen. Gelinge dem Autotitel der Sprung über diese Hürden, könnten Anleger gleichzeitig von einer nachhaltigen Rückeroberung der ungleich bedeutenderen Schlüsselzone bei rund 30 EUR ausgehen. Dann rücke die Kombination aus dem Abwärtsgap von Mitte März bei 32,86/34,08 EUR und dem 38,2%-Retracement des letzten Abwärtsimpulses (33,81 EUR) wieder auf die Agenda. Auf der Unterseite sollten Anleger indes das jüngste "swing low" bei 27,23 EUR im Hinterkopf haben.Bei einem Abgleiten unter dieses Level müssten Investoren von einem Scheitern an den eingangs erwähnten Barrierenbündel ausgehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 29.04.2020)