Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:

40,20 EUR +0,63% (27.07.2020, 12:17)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Eurex Optionskürzel Daimler-Aktienoption:

DAI



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (27.07.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Nach den Zahlen für das zweite Quartal hätten mehrere Analysten ihre Kursziele nach oben geschraubt. Am weitesten aus dem Fenster lehne sich Deutsche Bank-Analyst Tim Rokossa. Nach einem Gespräch mit dem Finanzvorstand des Stuttgarter Autobauers habe Rokossa die Daimler-Aktie von "hold" auf "buy" hochgestuft. Das Kursziel sei von 35 auf 50 Euro erhöht.Die Daimler-Aktie habe ihre im Zuge der Corona-Krise eingefahrenen Verluste mittlerweile fast wieder komplett aufgeholt. In der Spitze sei das Papier am Donnerstagmorgen mit 41,48 Euro dicht an das Hoch von Anfang Juni bei 41,49 Euro herangekommen. Zumindest habe die Daimler-Aktie nach mehreren Monaten erstmals wieder die charttechnisch wichtige 200-Tage-Linie geknackt. Diese gelte es nun nachhaltig zu überwinden. Die nächste Hürde stelle der horizontale Widersand bei 41,50 Euro dar. Werde diese Marke genommen, sei der Weg bis 44,90 Euro frei, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.07.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Daimler-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:40,20 EUR +0,50% (27.07.2020, 12:32)