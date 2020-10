Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:

Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (02.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Der US-Automarkt erhole sich langsam vom Lockdown, ausgelöst durch die Corona-Krise. Im dritten Quartal habe es für die deutschen Autobauer aber einen weiteren Dämpfer gegeben. Dennoch hätten sich die Aktien von Daimler & Co zuletzt deutlich erholt.Zuletzt habe es Rückenwind von Warburg Research und Bernstein Research gegeben. Beide Analystenhäuser hätten die Daimler-Aktie auf ihre Kaufliste gesetzt. Darüber hinaus stimme in Inbetriebnahme der "Factory 56" sowie die Deals mit NVIDIA oder Amazon.com optimistisch. Mit Spannung würden Anleger auf den Investorentag am 6. Oktober warten. CEO Källenius könnte neue Rentabilitäts- und Sparziele sowie Batteriezellenpläne vorstellen.Die Daimler-Aktie sehe weiterhin charttechnisch vielversprechend aus. Der Aufwärtstrend sei weiterhin intakt. Das nächste Etappenziel laute nach wie vor 50 Euro. Werde diese Hürde genommen, liege das nächste Kursziel im Bereich von 54,40 und 55 Euro, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Daimler-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:46,44 EUR -0,34% (02.10.2020, 10:21)