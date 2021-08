70,22 EUR -1,94% (19.08.2021, 09:39)



XETRA-Aktienkurs Daimler-Aktie:

70,22 EUR -2,21% (19.08.2021, 09:24)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



NASDAQ OTC-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (19.08.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Der Automobil-Sektor stehe am Donnerstag erneut unter Druck. Der Grund: Die Toyota-Aktie habe an der Börse in Tokio um mehr als vier Prozent nachgegeben. Auslöser für den Abverkauf sei eine Meldung der Wirtschaftszeitung "Nikkei Asia", wonach Toyota im September seine Produktion um 40 Prozent gegenüber vorherigen Planungen zurückfahren werde. Toyota rechtfertige diesen Schritt mit dem Ausbruch der Deltawelle in Südostasien, was sich unter anderem auch auf die Beschaffung von Autoteilen auswirke. Als weiteren Grund werde die Chip-Krise angeführt.Der Abwärtstrend der Daimler-Aktie setze sich fort. Aus charttechnischer Sicht rücke jetzt der Support bei 69,35 Euro in den Fokus. Dieser habe in der Vergangenheit bereits mehrmals gehalten. Falle auch diese Marke, könne das Papier bis zur 200-Tage-Linie bei 68,13 Euro fallen.Spätestens dann sollten sich Anleger auf die Käuferseite stellen, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur Daimler-Aktie. (Analyse vom 19.08.2021)