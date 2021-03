Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Die Daimler-Aktie sei seit dem März-Tief vom vergangenen Jahr bereits um rund 227% gestiegen. Das Potenzial scheine aber immer noch nicht ausgereizt. Eine aktuelle Analystenstimme sehe noch Luft nach oben.Konkret habe JPMorgan das Kursziel für das Papier des Stuttgarter Autobauers nach einem Gespräch mit dem Leiter für Entwicklung Assistenzsysteme und Aktive Sicherheit bei Mercedes-Benz von 79 auf 92 Euro erhöht und dabei das "overweight"-Votum bestätigt. Nach dieser Vorgabe hätte die Daimler-Aktie noch weitere rund 24% Aufwärtspotenzial.Martin Hart habe den Strategieplan bis 2027 für private und öffentliche Anwendungen dargestellt, habe Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie geschrieben. Asumendi sehe hier einiges Potenzial für den Aktienkurs.Weiteres Potenzial sehe auch "Der Aktionär": So sollte in diesem Jahr neben der (weltweiten) Konjunkturerholung auch die aktuellen Modelle das Geschäft antreiben. Vor allem die neue hochprofitable Generation der S-Klasse sollte 2021 einen starken Ergebnisbeitrag leisten. Genauso dürfte die C-Klasse in ihrer neuen Version gute Absatzzahlen liefern - so sei diese Reihe in der Vergangenheit die verkaufsstärkste Mercedes-Variante gewesen.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Daimler.