Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (31.03.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Stuttgarter Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Mittwoch finde die Hauptversammlung von Daimler statt. CEO Ola Källenius und sein Team hätten in den letzten Monaten den Anlegern gute News am laufenden Band präsentiert. Die Abspaltung der Bus- und Brummi-Sparte, starke Verkaufszahlen und die Factory56Dennoch: Daimler müsse noch einen Gang zulegen. Der Premium-Hersteller habe mehr Speed und Kreativität nötig, um nicht bei wichtigen Themen wie Elektromobilität, Software und Autonomes Fahren hinter die starken Newcomer Nio, Xpeng, AIways oder Lucid Motors zurück zu fallen. Anleger würden auf gute News von CEO Källenius auf der heutigen Hauptversammlung hoffen, die ab 10 Uhr stattfinden werde.Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Institut sei davon überzeigt, dass "die beste Zeit von Mercedes erst noch kommt und China dabei eine Schlüsselrolle spielen wird. Und mit der Positionierung "moderner Luxus" haben die Stuttgarter weltweit eine Alleinstellung", habe der Auto-Experte gegenüber dem "Aktionär" gesagt.Eine wichtige Rolle werde in den nächsten Monaten dabei auch die Luxus-Limousine EQS spielen.Nicht umsonst habe Jefferies das Kursziel für Daimler zuletzt von 85 auf 95 Euro angehoben Wenige Tage zuvor habe J.P. Morgan das Kursziel für Daimler von 79 auf 92 Euro nach oben geschraubt. Deutlich Luft nach oben also noch für die Daimler-Aktie.Anleger bleiben an Bord, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Der Aufwärtstrend sei nach wie vor intakt. Nächstes Etappenziel sei die Marke von 75 Euro. Knacke das Papier diese Marke, laute das nächste Ziel 80 Euro. (Analyse vom 31.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link