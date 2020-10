Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Daimler.



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Die Aktie von Daimler gehöre am Montagvormittag zu den fünf einzigen Unternehmen im DAX, die Zugewinne verzeichnen könnten. Das Papier gewinne 0,6 Prozent auf 48,68 Euro. Noch stärker würden sich zum Wochenauftakt nur die Aktien der Deutschen Bank (plus 2,5 Prozent), von Delivery Hero (plus 1,5 Prozent) und Bayer (plus 0,8 Prozent) entwickeln.Daimler profitiere weiter von den starken News in der vergangenen Woche. Hier habe der Autobauer die Anleger mit einem angehobenen Gewinnausblick für 2020 erfreut. In diesem Zusammenhang hätten sich zuletzt auch einige Analysten optimistisch geäußert.Das Analysehaus Jefferies habe das Kursziel für Daimler von 53 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Die Gewinn- und Cashflow-Aussichten des Autobauers hätten einen höheren Aktienwert als bislang von ihm angenommen gerechtfertigt, habe Analyst Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Studie geschrieben. Der Konzern sei erst in einem frühen Stadium, was eine weitreichende und dringend nötige Neuausrichtung betreffe.Das Analysehaus RBC habe das Kursziel für Daimler von 60 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "outperform" belassen. Analyst Tom Narayan habe den neuen Ausblick des Stuttgarter Autobauers in einer am Freitag vorliegenden Studie ermutigend genannt. Der Experte habe seine Schätzungen entsprechend angepasst und das höhere Ziel auch mit dem verbesserten Margenprofil begründet.Die US-Bank J.P. Morgan habe die Einstufung für Daimler auf "overweight" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Analyst Jose Asumendi habe in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen für 2021 um zehn Prozent angehoben und liege damit deutlich über den durchschnittlichen Markterwartungen.Die Aktie von Daimler habe in den vergangenen Monaten deutlich zulegen können. Zuletzt habe das Papier eine leichte Verschnaufpause eingelegt."Der Aktionär" bleibt zuversichtlich, Anleger bleiben an Bord, so Marion Schlegel. Das nächste Kursziel laute 55,00 Euro. (Analyse vom 26.10.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link