Börsenplätze Daimler-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

69,43 EUR +0,62% (04.01.2022, 08:45)



XETRA-Aktienkurs Daimler-Aktie:

68,70 EUR +1,64% (03.01.2022, 17:37)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



NASDAQ OTC-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (04.01.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Premium-Automobilherstellers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.J.P. Morgan bleibe bullish für Daimler. Ein Grund für die positive Haltung sei die Vorstellung des neuen Elektro-Forschungsautos Vision EQXX gewesen. Der Autobauer Mercedes habe in gleich mehreren Bereichen wichtige Fortschritte gemacht, habe Analyst Jose Asumendi in einer Studie geschrieben. Vor allem habe er hervorgehoben, dass eine Fahrstrecke von mehr als 1.000 Kilometern mit einer einzigen Batterieladung im normalen Straßenverkehr die "Reichweitenangst" beenden dürfte. Asumendis Kursziel laute 90 Euro.Auch die Investmentbank Warburg Research sehe für die Daimler-Aktie weiteres Potenzial. Auf der Grundlage einer weiteren Senkung der Fixkosten und Investitionen sowie einer weiteren Fokussierung auf die Preisgestaltung strebe die im Autokonzern verbliebene Pkw-Sparte weiterhin eine zweistellige Profitabilität (EBIT-Marge) an, habe Analyst Marc-Rene Tonn geschrieben. Sein Kursziel laute 86 Euro.Aus technischer Sicht habe der starke Support bei 67,27 Euro erneut gehalten. Zu Beginn des neuen Jahres hätten wieder verstärkt Käufe eingesetzt. Werde die psychologisch wichtige Marke von 70 Euro wieder genommen, seien in einem freundlichen Gesamtmarkt Notierungen von 75 Euro drin. Fundamental gelte für Daimler, in den nächsten Monaten den Fokus auf die weitere Digitalisierung und das automatisierte Fahren zu legen.Jochen Kauper von "Der Aktionär" rät die Daimler-Aktie zu halten. (Analyse vom 04.01.2022)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Daimler.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link