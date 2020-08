Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:

Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (31.08.2020/ac/a/d)



Der weltgrößte Onlinehändler Amazon.com rüste seine Lieferflotte in Europa mit 1.800 Elektro-Transportern von Daimler auf. Die Fahrzeuge sollten noch bis Jahresende auf die Straße kommen, habe Amazon.com-Chef Jeff Bezos in einer Mitteilung am Freitag betont. Der Auftrag des US-Konzerns für Mercedes-Benz Vans sei die bisher größte Bestellung von Elektrofahrzeugen. Zu der Bestellung bei Daimler würden 1.200 Fahrzeuge vom neuen Typ E-Sprinter sowie 600 mittelgroße Elektro-Vans vom Typ E-Vito gehören.Die Daimler-Aktie habe zuletzt deutlich Boden gutgemacht. Der Abwärtstrend aus dem Jahr 2018 sei bei 42,30 Euro überwunden worden. Nächstes Etappenziel in einem freundlichen Gesamtmarkt sei der horizontale Widerstand bei 45,50 Euro, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.08.2020)