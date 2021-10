Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Daimler.



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (19.10.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Premium-Automobilherstellers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Nachdem Daimler zu Wochenbeginn zu den großen DAX-Verlierern aufgrund aufflammender "China-Wachstums-Sorgen" gehört habe, gebe der Auto-Titel am Dienstag eine bessere Figur ab. Konkret notiere das Papier des Stuttgarter Autobauers leicht im Plus. Grund dafür dürfte ein erneut positives Analysten-Votum sein.Nachdem zuletzt BNP und auch die Bank of America mit erhöhten Kurszielen auf den Plan getreten seien, melde sich nun Goldman Sachs zu Wort. Das US-Analysehaus sehe den Kurs perspektivisch bei 110 Euro (zuvor 108 Euro). Nach der Vorgabe hätte der Titel noch rund 34 Prozent Aufwärtspotenzial - ausgehend vom aktuellen Kursniveau.Nach wie vor treibe die kommende Aufspaltung des Konzerns die Daimler-Aktie nach oben. Viele Investoren würden davon ausgehen, dass die beiden Teile an der Börse getrennt mehr Wert sein würden als gemeinsam. Beide Sparten würden nach der Aufspaltung des Daimler-Konzerns flexibler und agiler, die Kapitalbeschaffung werde ebenfalls einfacher - allen voran für die Brummi-Sparte. Auch den Anstrich eines Gemischtwarenladen würden die Stuttgarter dadurch los.Die Daimler-Aktie profitiere am Dienstag von der Kurszielerhöhung und notiere mit einem Plus von 0,4 Prozent bei 82,40 Euro. Das Mehrjahreshoch aus dem Jahr 2015 bei 85,50 Euro sei damit in Reichweite.Anleger bleiben daher investiert und setzen darauf, dass das Mehrjahreshoch in den kommenden Wochen herausgenommen wird, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.10.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link